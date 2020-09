Ministerio de Salud implementará cambios en la infografía de casos de coronavirus en Ecuador

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó una breve explicación de los cambios que se harán en la infografía de contagios de coronavirus en Ecuador. Todos los domingos, el informe contará con una hoja adicional, en donde se incluirán mapas con la tasa de incidencia acumulada, el porcentaje de positividad y la curva epidemiológica.

Otro de los ajustes es que se visualizarán en los casos confirmados con pruebas PCR, únicas avaladas para el diagnóstico. Actualmente se anexaban los 8 956 test rápidos realizados meses atrás.



Estos cambios se mostrarán desde este domingo 6 de septiembre del 2020. Lo explicó el salubrista Esteban Arce, especialista del Sistema Integral de Vigilancia del MSP. “Se busca fortalecer la presentación de los indicadores y cómo avanza la pandemia” del covid-19, aclaró.



La infografía se publicó el 13 de marzo del 2020. Luego se actualizó el 2 de mayo, 31 de julio y el 2 de agosto. “La metodología es más clara y abierta para la ciudadanía. Van a tener una infografía de lunes a sábado y otra el domingo.



En la primera hoja se mostrará el dato de los infectados que dieron positivo. Por ejemplo, en la infografía actual se observan 117 175 casos: 108 219 se obtuvieron por medio de PCR o moleculares y 8 956 con rápidas. Este último dato se eliminará. “Los diagnósticos únicamente se confirman por medio de un test PCR; las rápidas sirven para determinar la inmunidad en una población determinada”.



En los otros datos no se harán cambios. Es decir, el número de fallecidos confirmados y probables, las altas hospitalarias, hospitalizados estables o con pronósticos reservados no tendrán cambios. También se mantienen datos sobre llamadas al 171, teleconsulta, atenciones a establecimientos de salud, seguimientos telefónicos y domiciliarios, y los casos por sexo y grupo etario.



En la segunda hoja se verán los dos mapas nuevos, con la tasa de incidencia acumulada y el porcentaje de positividad. En la tercera estarán las curvas epidémicas a escala nacional y en las cuatro provincias con más infectados.



Será por provincia y ayudará a saber cómo está el comportamiento de la pandemia en el país. También se podrá realizar comparaciones, dijo, entre ciudades, como Quito y Guayaquil. “Se mostrarán los picos alcanzados durante estos meses”.



En la cuarta hoja se verán los casos confirmados por cantón; tampoco presentarán variación.



En la infografía -dijo Arce- no se prevé colocar los fallecidos por provincia o cantón.