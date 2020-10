La minera Fruta del norte financiará la construcción del nuevo puente que colapsó en Yantzaza

LEA TAMBIÉN

En las próximas horas la Prefectura de Zamora Chinchipe declarará en emergencia el puente vehicular de la parroquia Los Encuentros, en el cantón Yantzaza, que colapsó este sábado 17 de octubre. La Empresa Lundin Gold financiará la construcción del nuevo viaducto que demanda una inversión de USD 2,5 millones.

A este acuerdo se llegó luego de varias reuniones mantenidas entre los representantes de la minera Fruta del Norte, que tiene su concesión en la parte alta de esta parroquia rural, con las autoridades locales, cantonales y provinciales.



El sábado, decenas de habitantes de la parroquia se apostaron en el sitio del puente colapsado para exigir a las autoridades decisiones inmediatas a la conectividad, porque 19 comunidades shuar y mestizas se quedaron incomunicadas.



El percance ocurrió cerca de las 05:20 del sábado, mientras cruzaba una volqueta por el viaducto de 90 metros de longitud, sobre el río Zamora. La superficie de rodamiento se desprendió de las bases extremas y cayó al río. La volqueta quedó en el agua, sobre un pedazo de la base de hormigón.



El conductor logró salir del agua y no hubo heridos. Además, se rompió la tubería de agua potable que cruzaba por la misma pasarela y dejó sin el líquido vital a toda la cabecera parroquial. “Nos han dejado incomunicados y sin agua”, dijo José Guamán, presidente de la Junta Cívica de Los Encuentros.



Según prefecto de Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez, la volqueta pertenecía a una empresa contratada por Lundin Gold, para sacar en material aurífero del proyecto Fruta del Norte. No se conoce si llevaba material o estaba vacía.



En varias ocasiones, los habitantes habían denunciado que el puente registraba problemas y había concluido su vida útil. Pero Nathan Monash, representante de la minera, dijo que desde la llegada de Lundin Gold a Ecuador (2015) han hecho uso del puente conforme a las autorizaciones de las autoridades competentes.



La capacidad máxima permitida era de 32 toneladas. El Prefecto dijo que el puente estaba señalizado y “que alguien retiró esa información y comenzaron a pasar vehículos con sobrecarga y hoy tenemos este grave problema porque las comunidades están incomunicadas”



Tras el percance la compañía suspendió el transporte del material desde y hacia Fruta del Norte y no dio cifras de las pérdidas diarias. No obstante, dijo que están analizando las posibles alternativas viales para reiniciar el movimiento del mineral.



Una vía alterna es Los Encuentros-Bellavista-Paquisha-Centinela del Cóndor-Loja. Pero las autoridades del Municipio de Centinela de El Cóndor ya anunciaron que no permitirán el paso de vehículos, con peso mayor a 25 toneladas.



Una vez emitida la declaratoria de emergencia, la Prefectura iniciará los trámites legales para construir el nuevo puente que –entre las características- tendrá 115 metros de longitud, será de doble carril y soportará un peso de hasta 48 toneladas.



Además, deberá ejecutarse en un plazo de seis meses. Esos detalles constan en el estudio para el nuevo puente, que fue financiado por el Municipio de Yantzaza y que fue presentado a la Prefectura en marzo de este 2020 para su construcción.



Monash dijo que los recursos que comprometan no corresponderán a las regalías que entrega la canadiense Fruta del Norte al Estado ecuatoriano, sino a sus proyectos de responsabilidad social y ambiental.



Asimismo, la empresa se comprometió con la Junta Parroquial a dotar de agua a los hogares mediante tanqueros, proporcionar chalecos salvavidas para el traslado de las personas en las canoas de un lado a otro y poner a disposición vehículos para las comunidades.



Desde el sábado, el Municipio de Yantzaza y la Prefectura de Zamora Chinchipe pusieron a disposición canoas en el río Zamora para el transporte gratuito de los habitantes. Esta mañana está previsto nuevas reuniones de las autoridades locales, representantes de la minera y dirigentes de la parroquia.