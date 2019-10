Militares y policías habilitan tres vías en Santo Domingo

LEA TAMBIÉN

Tres sectores de Santo Domingo que estaban bloqueados con buses y taxis fueron habilitados, este 4 de octubre del 2019.

300 miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas realizaron un operativo para habilitar las vías de acceso a la ciudad en el sector del redondel Monseñor Emilio Sthele, que es uno de los principales accesos al centro de la ciudad.



También la vía Alóag – Santo Domingo, en el sector de Alluriquín, y la avenida Los Colonos que conecta al baipás Quito – Quinindé con la vía a Chone.



El gobernador Rodrigo García señaló que los operativos se dieron luego de que se agotaron todas las instancias de diálogo, que iniciaron el 3 de octubre del 2019. Sin embargo, señaló que hasta las 17:00 que se habilitó la avenida Los Colonos, los militares y policías no habían utilizado la fuerza y que los transportistas habían accedido a mover los vehículos y dar paso al tránsito vehicular. “Hoy se deben despejar todas las vías de acceso en la ciudad”.



Uno de los conductores que se unió a la paralización señaló que tras una llamada de los dirigentes del transporte urbano se decidió habilitar la avenida Los Colonos. “Los dirigentes están reunidos con las autoridades municipales y buscan llegar a un acuerdo. Por eso, obedecimos las órdenes que nos dieron”.



Los transportistas se han estacionado a orillas de las carreteras. Ellos señalan que, pese a que abrieron el paso, continuarán con la paralización de sus servicios hasta que no se derogue el decreto 883, que elimina el subsidio a la gasolina, entre otros.



Sin embargo, hasta las 17:00 en el centro de la ciudad algunas calles como la 29 de Mayo continuaban bloqueadas por los taxis. Además, el servicio de buses urbanos y taxis no se había habilitado.



Se tiene previsto que los operativos continúen hasta la noche de este 4 de octubre del 2019, aseguró el comisario de la Policía, Rubén Alcívar.



En La Concordia, las vías ya están habilitadas, señaló la Gobernación Tsáchila.