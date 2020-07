En las calles de tres ciudades hay más militares y policías

LEA TAMBIÉN

Las autoridades y fuerza pública de Esmeraldas, Ambato y Cuenca realizaron más operativos para hacer cumplir el toque de queda, de 21:00 a 05:00. En el primer día de la medida ya hubo sancionados.

En esos cantones y 106 más de 14 provincias se amplió el horario de esta restricción y se prohibieron las reuniones sociales. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional estableció esas medidas para contener el virus. Desde que esas zonas pasaron al semáforo amarillo hay más personas contagiadas.



En la ciudad de Esmeraldas se aplica el Operativo Impacto, en el que participan Policía, Ejército y Marina; este funciona desde hace tres semanas. La noche del jueves, 40 policías salieron a los barrios para difundir el nuevo horario.



El jefe de los operativos, coronel Hugo Silva, explicó que en el primer día, además, se citó a los infractores.



En Ambato y otros cantones de Tungurahua, la Policía, Ejército, Intendencia, tenientes y jefes políticos, y los agentes hacen la vigilancia.



Dorian Balladares, jefe subrogante de la Subzona de Policía de Tungurahua, dijo que en los cantones de Ambato y de Baños se citó y sancionó a varias personas y conductores. Aún no hay la cantidad de sancionados en la provincia. En Ambato, al menos 20 conductores fueron sancionados por no contar con el salvoconducto respectivo y por no acatar el toque de queda.



También hay más control en los alrededores de plazas, mercados, calles y avenidas de Ambato para evitar el comercio informal. “A la par con el toque de queda en la noche, en la mañana trabajamos para sacar a los mercaderes de las calles porque son un foco de contaminación por el covid-19 en Ambato”, comentó Carrasco.



Por eso, este fin de semana se realizarán operativos en los nueve cantones de Tungurahua, ya que viernes, sábados y domingo hay más personas que salen a libar en las calles.



En Tungurahua, 60 grupos integrados por la fuerza pública y funcionarios públicos realizan la vigilancia.



En Cuenca, la Empresa de Movilidad del Municipio (EMOV) concentra los operativos en la mañana y en la noche se refuerzan con la intervención de la Policía, Ejército, Intendencia y Gobernación.

Los agentes de la EMOV se ubicaron ayer en varias paradas de la ciudad para controlar que los buses cumplieran con el aforo de 50% de capacidad y que los vehículos particulares circularan de acuerdo con el último dígito de la placa. Hubo más de 30 sancionados.



En cambio, en el Control Sur, la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Agencia Nacional de Tránsito revisaron el servicio de transporte interprovincial. Un bus y una buseta fueron retenidos. Aparte, más de 10 personas fueron sancionadas por no usar la mascarilla.



En Tulcán, los controles se realizarán este fin de semana, pero solo con una campaña de información a la ciudadanía. A partir del lunes 27 de julio de 2020 se comenzará a sancionar, informó Bayardo Martínez, gobernador subrogante de Carchi. En un recorrido realizado la noche del jueves y madrugada de ayer se encontraron grupos de ciudadanos que realizaban carreras de motos y de caballos, y fiestas, con alcohol de por medio; además juegan voley.



Mayor contagio y altas tasas de mortalidad



En las 14 provincias con mayor vigilancia y restricciones vive el 50% de la población ecuatoriana. Allí se registraron 35 665 casos positivos hasta ayer, el 51% del total del país.



Pichincha lidera este grupo por el número de contagiados y es la segunda provincia con mayor peso, principalmente, por la incidencia de la enfermedad en Quito. Aunque, durante este mes no es la que más ha crecido en casos.



Carchi, Morona Santiago, Loja, Imbabura, Tungurahua y Cotopaxi muestran un mayor crecimiento del contagio y, específicamente, en las cuatro primeras, la cantidad de infectados se ha duplicado. En cambio, Tungurahua tiene un aumento de casos del 82% y Cotopaxi del 70%, igual que Pichincha.



Antes de que empezara la semaforización, el único estudio sobre la pandemia, publicado por el COE nacional, alertaba de que la dispersión del covid-19 está estrechamente ligada a los patrones de movilidad entre ciudades.



Los ingenieros geógrafos, responsables del análisis, muestran mapas que sugieren una fuerte presión de dispersión de la transmisión del virus a las provincias centrales de Bolívar, Chimborazo, Cañar, Tungurahua y Cotopaxi. “Estos conglomerados bien pueden transformarse en los siguientes territorios de epidemias explosivas”, advirtieron en una de las conclusiones.



Un indicador importante para ver cómo está la situación de la enfermedad en estos territorios es el número de fallecidos por cada 100 000 personas.

Santo Domingo, que tiene menos de medio millón de habitantes, tiene una tasa de 48 fallecidos, seguido de Chimborazo con 38 y Cotopaxi con 33.



Este número de decesos es superior al que tienen países de la región, como Perú, por cada 100 000 habitantes.