Militares recuerdan el Primer Grito de la Independencia con una ceremonia castrense en el sur de Quito

El Desfile Cívico Militar, por el 10 de Agosto, inició a las 09:00 de este 9 de agosto del 2019 en la Tribuna del Sur, en Quito. Helicópteros y aviones de las Fuerzas Armadas sobrevolaron la zona para el deleite de los presentes.

Javier Bustos no dejó de mirar el cielo un segundo ante el paso veloz de las aeronaves. Él llegó junto con sus dos hijos y su esposa para presenciar la parada. Una silla de plástico ayudó a su hija menor para observar la marcha de los uniformados.



“Estamos aquí, porque es importante que los pequeños revivan el civismo. El sentido patrio es importante para que la patria crezca. El amor al país es algo que no se debe perder”, comentó Bustos, quien dijo que el fuerte sol que azota a la capital no es un impedimento para cumplir con esta cita patria.



Cientos de personas se encuentran en los costados de la Avenida Teniente Hugo Ortiz. Las distintas unidades de las Fuerzas Armadas marchan al ritmo de los tambores. Camuflaje, armas, vehículos de guerra e, incluso, lanzas (de los Iwias) desfilan ante la atenta mirada de los presentes.

Cientos de personas se encuentran en los costados de la Avenida Teniente Hugo Ortiz en la Parada Militar este 9 de agosto del 2019. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El Batallón De Honores y Ceremoniales Libertadores participa con varios de los cañones que fueron parte de la Batalla de Pichincha, en desfile en la Tribuna del Sur#210AñosDeLibertad pic.twitter.com/y626dCR1PR — El Comercio (@elcomerciocom) August 9, 2019

Las más altas autoridades de Gobierno -encabezadas por el presidente Lenin Moreno, están presentes en la Parada Militar de este 9 de agosto del 2019. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Militares realizan la parada militar por el Primer Grito de la Independencia. El evento se realiza en el sur de #Quito. pic.twitter.com/3drL7RbeRs — El Comercio (@elcomerciocom) August 9, 2019



El Batallón De Honores y Ceremoniales Libertadores, por ejemplo, participa con varios de los cañones que fueron parte de la Batalla de Pichincha.



En la parte frontal de la Tribuna están desplegadas varias carpas con representantes de las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas. Allí, se realiza una explicación de su trabajo diario y de las distintas herramientas que utilizan para cumplirlo.



El teniente Fernando Roldán, de la Unidad de Caballería Blindada #11 Galápagos, es uno de los expositores. El especialista explica el uso de los caballos en sus tareas. “Por ejemplo estamos exhibiendo los equipos hipomóviles que se usan en tareas de reconocimiento en la Frontera Norte. La idea es que las personas sepan lo que hacemos a diario”, comentó el uniformado



La masiva concurrencia del público genera un intenso tráfico en la zona del Redondel de la Atahualpa. Algunos pasos hacia ese lugar se cerraron por seguridad. Además, el despliegue de seguridad fue importante en todo el sector.



Las más altas autoridades de Gobierno -encabezadas por el presidente Lenin Moreno, están presentes en el acto.