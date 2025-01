El ministro de Gobierno, José de la Gasca, aseguró que la postura gubernamental en el caso del asesinato de los cuatro menores de Las Malvinas es de transparencia, cero impunidad y solidaridad. Además, expresó un sentimiento de pesar a las familias de las víctimas.

El titular de la cartera de Estado destacó durante una rueda de prensa realizada el 2 de enero de 2025 que la audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares investigados por el hecho se cumplió a la primera convocatoria y que estuvieron presentes todos los sospechosos (hoy procesados). “No hubo maniobras dilatorias, como ocurre en otros casos. Nosotros hemos sido respetuosos de la justicia”, señaló.

El Ministro afirmó que el Gobierno no está tapando ni encubriendo nada. “No estamos en una agenda de impunidad, como otrora podía ocurrir (…) las investigaciones están en curso, existe una formulación de cargos por el delito de desaparición forzosa, no por ejecución extrajudicial. No se puede hablar de un crimen de Estado o de lesa humanidad. Hay que establecer si las muertes se derivaron o no de la desaparición forzada inicial”.

De la Gasca pidió respetar el sigilo de las investigaciones y exigió respeto por los fallecidos. “Con tejer elucubraciones que lleguen a endilgar necesariamente un nexo causal, un vínculo, entre la desaparición forzada y el asesinato de los niños. Ese crimen no puede quedar impune”, señaló.

“Existe una campaña promovida por las mafias”, dijo

Señaló además que el apoyo de las Fuerzas Armadas es vital en el conflicto armado interno que enfrenta el país. “Hoy creemos que existe una campaña, a propósito de las elecciones, promovida por las agendas de impunidad, por las agendas de las mafias y de los brazos políticos que tienen estas mafias, para tirar una cortina de humo en contra de las Fuerzas Armadas para provocar que se termine el conflicto armado interno y volver a la situación de desgobierno y narcoestado que se proyectaba antes”.

Por ello, dijo, las FF.AA. tienen el respaldo del Gobierno. “Lo que puedan haber hecho ciertos elementos de las Fuerzas Armadas, no debe empañar la imagen de la institución ni las fuerzas del orden”. E hizo un llamado a no caer en lo que denominó un “discurso politiquero”.

Sobre los militares detenidos, dijo que “está en las manos del juez constitucional, salvaguardar la seguridad física de los militares. Sabemos que las Fuerzas Armadas han intervenido las cárceles y podría haber retaliaciones”.

El Ministro indicó: “Hemos tomado muy en serio la disposición del juez constitucional y hemos tomado los recaudos necesarios para evitar que ocurra una tragedia de esa naturaleza. Los militares están sujetos a una investigación, pero debe respetarse su derecho a una defensa y la presunción de inocencia”.

En horas de la tarde se conoció que los procesados fueron llevados desde la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, hacia la cárcel de Latacunga. El traslado se cumplió durante la madrugada. (I)