Militares en operativo policial para suspender carrera clandestina de motos; casi 3 000 personas desalojadas

En el lugar había entre 2 000 y 3 000 ciudadanos, según la Policía Nacional. La institución de fuerza pública informó, la noche del domingo 29 de noviembre del 2020, que agentes policiales y militares, cuya labor es mantener y vigilar el control territorial, suspendieron una carrera de motocross clandestina y desalojaron a miles de espectadores en Manabí, provincia costera del Ecuador.

El mayor César Almeida, jefe del circuito Cerezos, una localidad ubicada en Portoviejo, detalló que el evento no contaba con permisos para su realización. Además, no se manejaron normas de bioseguridad: uso de mascarilla, distanciamiento físico y alcohol-gel.



El uniformado dijo que el desalojo de personas se ejecutó con normalidad. "Afortunadamente, la gente colaboró y comprendió la situación que estamos viviendo al momento y se retiraron sin ningún inconveniente", aseguró Almeida, en un video publicado por la Policía Nacional en sus redes sociales.



En las imágenes se observan a decenas de camionetas y autos que salen del recinto donde se desarrollaba la carrera de motocross, mientras los efectivos policiales indican a los ciudadanos que no pueden permanecer en el espacio.

🚨No te confíes, la emergencia continúa



En #Manabí, suspendimos un evento clandestino que no contaba con los permisos correspondientes y no mantenía las normas de bioseguridad.



🎥Más detalles👇 pic.twitter.com/qwEAbURCZQ — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) November 30, 2020



En el lugar, los militares recorrieron la zona y un helicóptero hizo un sobrevuelo de control.



"No nos confiemos, sigamos manteniendo las medidas de bioseguridad. La pandemia no ha terminado. Es por la seguridad de todos, por nuestras familias, por nuestros hijos. La Policía continuará realizando los controles establecidos", manifestó Almeida.



Es vital evitar las aglomeraciones de personas en Ecuador, pues los contagios de covid-19 no cesan. El Ministerio de Salud Pública documentó 192 117 casos confirmados del nuevo coronavirus hasta las 08:00 del domingo 29 de noviembre. Manabí es la tercera provincia más afectada por el alcance del virus y deja 12 823 contagios, 1 187 fallecidos por la enfermedad y 1 049 muertes 'probables'.