Militares boinas rojas y vehículos blindados del Ejército, en el Palacio de Carondelet

La noche de este domingo, 6 de octubre del 2019, se observaron vehículos blindados Urutu EE-11 del Ejército en el Centro Histórico, en los alrededores del Palacio de Carondelet.

Pasadas las 21:00, en una cadena nacional transmitida la noche de este domingo, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín dijo que no están haciendo uso de esos vehículos.

“No existen ningunas tanquetas. Lo que han existido son los blindados que son parte del equipamiento policial. Fuerzas Armadas no ha entregado, no ha participado y no tiene concebido hasta el momento la utilización de ese material”, dijo.

Militares y vehículos blindados Urutu EE-11 del Ejército en los alrededores del Palacio de Carondelet la noche del domingo 6 de octubre del 2019. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO



En su intervención dijo que las Fuerzas Armadas tienen el monopolio exclusivo de la fuerza “más aún ahora que estamos en un estado de excepción”. Para él, lo que ocurre en el país es un irrespeto a la autoridad, a la Ley y a lo que representan policías y los miembros de las Fuerzas Armadas".



Este Diario hizo un recorrido por la zona y observó la presencia de militares con boinas rojas, mallas con alambres de púas alrededor del Palacio de Gobierno y constató al menos un vehículo militar en la calle Chile, al interior del cerco.

Militares con boinas rojas en la Plaza Grande el domingo 6 de octubre del 2019. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO



En las redes sociales se pudo contabilizar al menos cuatro vehículos que se dirigieron por la avenida Maldonado hasta la calle Venezuela. En esas imágenes se ve a militares en la cima de los vehículos.

vehículos militares en el Centro Histórico de Quito. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO



Para el Ministro, los vehículos que están en Quito son antimotines, y no son blindados. “La ciudad de Quito tiene absoluta normalidad. Se está mal interpretando y se está dimensionando en otra forma lo que está ocurriendo en vías tanto en el sur como en el norte. Están destruyendo propiedad pública y los abastecimientos".