Militar que transportaba 1 000 cartuchos calibre 12 milímetros es investigado por la Justicia

La audiencia de juicio directo en contra de un militar que transportaba 1 000 cartuchos calibre 12 milímetros se realizará el viernes 29 de marzo del 2019.

La disposición la dio la jueza Alzira Benítez durante la audiencia de formulación de cargos que se realizó el martes 19 de marzo en el Complejo Judicial de la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.



Las municiones fueron localizadas durante un operativo de control efectuado por la Fiscalía, por los agentes de la Policía Judicial de Latacunga y por miembros de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria de la misma ciudad. El uniformado aprehendido pertenece a una unidad élite de la Fuerza Terrestre.



La jueza Benítez no dictó prisión contra el sospechoso, pero dispuso que se presentara los días 22 y 27 de marzo del 2019 ante la Fiscalía.



Mientras tanto, la audiencia de procedimiento directo será a las 10:00 del viernes 29 de marzo.



Ronier Ramírez, comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria, en rueda de prensa realizada la mañana de hoy, miércoles 20 de marzo del 2019, dijo que el lunes 18 de marzo y con base en una información proporcionada por el personal de Inteligencia Militar; una patrulla de la Brigada realizó el operativo de control de armas y explosivos con el apoyo de la Policía Judicial y la Fiscalía.



Durante el control se detuvo un vehículo conducido por el militar procesado, que efectuaba actividades fuera de servicio.



Durante el registro se encontró un lote de cartuchos calibre 12 milímetros. No contaba con los documentos que justifiquen la posesión ni el origen por lo que fue detenido para investigaciones.



El oficial afirmó que se efectuó la verificación de la munición en las unidades del Ejército ratificando que no hay faltantes. “El Ejército continuará con el control en el ámbito de sus competencias para identificar a los malos elementos que con su conducta podrían afectar a los bienes del Estado o a la imagen de la institución y de sus miembros”.



Aseguró que se iniciaron las acciones administrativas disciplinarias en contra de la persona involucrada. Además, dijo que se dará todo el apoyo para que la Policía y la Fiscalía realicen las investigaciones que permitan esclarecer el caso. “Es una munición tipo comercial y no militar”, aclaró Ramírez.