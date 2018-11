La militancia de ABA recibió a María Alejandra Vicuña en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Los partidarios de la Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) coparon el área de arribos nacionales del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, para recibir a la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña.

Los simpatizantes llevaron pancartas, banderas y globos. Pasadas las 17:30 de este jueves 29 de noviembre del 2018 arribó al Puerto Principal, de donde es originaria. Ocurre tres días después de haberse iniciado una polémica por supuestos cobros que hizo entre el 2011 y 2013 a su exasesor Ángel Sagbay Mejía para mantenerlo en el cargo, cuando ella era asambleísta por Guayas.



Su padre Leonardo Vicuña y otros familiares y colaboradores también acudieron, entre ellos Rommel Salazar, director de AP en Guayas y otros dirigentes.



La Segunda Mandataria saludó a sus simpatizantes y al salir de la terminal aérea se subió a una camioneta. Sin megáfono ni micrófono habló en voz alta poco más de un minuto.



"La verdad prevalecerá ante la infamia", le dijo a los militantes. Añadió que como demócrata enfrentará en "la cancha que tengamos que enfrentar, la justicia y demás para mostrar la trayectoria y ese accionar intachable y transparente que ha sido no solo un compromiso sino una característica de vida tanto en lo público y privado".

Este escenario se registró luego de que la Fiscalía General del Estado anunciara este mismo día que notificó a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña que está dentro de una indagación previa por “supuestos cobros ilegales”.



Más temprano, Vicuña insistió en una entrevista radial que “no es el problema” que se hagan aportes y admitió que los depósitos de su exasesor, en su cuenta bancaria personal, existen y eran para ABA.



La vicepresidenta explicó que ABA no es una organización de derecho, sino de hecho, no tiene RUC ni cuenta bancaria y, en esos años (2011 a 2013) ella era la encargada de las contribuciones de los militantes de la organización que existe hace más de quince años y se autodefine como "co - fundadora" de la organización de gobierno, Alianza País (AP).



En esa línea, el director encargado de ABA en Guayas, Geovanny Macías, indicó que en el grupo no todos los aportes son económicos, sino también materiales como insumos. Y que el dinero llega a la cuenta de un líder territorial al no ser una organización con personería jurídica.



"Cada cantón se administra independientemente, no hay una tesorería, hay aportes voluntarios (...) los líderes de cantones, parroquias, provincias financian las actividades con aportes de sus militantes, hay un líder que se encarga de eso en cada territorio", explicó.



Aunque no dio cifras, afirmó que no todos los aportes voluntarios se quedan en ABA. "Gran parte de nuestros aportes van a Alianza País".



A las 18:45 Vicuña, sus familiares y simpatizantes tenían previsto dirigirse a la central de la agrupación en el centro de Guayaquil.