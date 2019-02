Miles de personas llegan al concierto Venezuela Aid Live en Colombia

LEA TAMBIÉN

Ríos de personas vestidas de blanco y con banderas venezolanas llegan este viernes, 22 de febrero del 2019, a la frontera de Colombia con Venezuela para asistir a un megaconcierto que servirá de antesala al anunciado ingreso de ayuda a ese país por parte de la oposición.

Miles de personas gritaban “libertad” y “el gobierno va a caer” mientras esperaban a merced del fuerte sol de la ciudad de Cúcuta el inicio del concierto Venezuela Aid Live, una iniciativa del multimillonario británico Richard Branson.



“Es increíble ver a miles venir al concierto” , dijo el fundador de Virgin en rueda de prensa.



El causa principal del concierto es concientizar al mundo sobre la situación actual de Venezuela, reabrir las fronteras para ingresar la ayuda humanitaria, y obtener fondos para el beneficio del país. Para colaborar con tu donación ingresa a la siguiente página web: https://venezuelaaidlive.com/es/

Branson explicó que la ayuda que pretenden recolectar en 60 días a través de internet se destinará a alimentos y medicinas, escasos por el desabastecimiento y la aguda crisis económica.



“Va a ser un día mágico (...) para construir puentes de esperanza”, afirmó. A su lado sonreía el cantante venezolano Carlos Baute, una de los treinta estrellas que se presentarán a lo largo del día en un espectáculo que iniciará a las 11:00 locales (Misma hora en Ecuador / 16:00 GMT) y finalizará seis horas más tarde.



“No solo estamos aquí para abrir el canal humanitario, sino porque mañana vamos a ser libres ” , sostuvo el artista radicado en España sobre el paso previsto el sábado de ayudas enviadas por Estados Unidos a solicitud de Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 50 países.



A 300 metros del sitio del espectáculo, situado en el puente internacional de Tienditas, el chavismo prepara el comienzo de un concierto de tres días del que no se conocen detalles. El lugar estaba fuertemente custodiado por efectivos militares y aún no había aglomeraciones de público.



El gobierno de Nicolás Maduro advierte que no dejará ingresar los cargamentos porque los cree puntada inicial de una intervención militar auspiciada por Washington.



“El concierto es una ayuda inmensa debido a que era necesario este tipo de iniciativas para abrir los ojos y acorralar al gobierno de Venezuela”, dijo Wendy Villamizar, una venezolana de 32 años que lucía una gorra con los colores de la bandera de su país.



En el show participarán 32 artistas de Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Suecia y Venezuela. Entre ellos los colombianos Maluma, Carlos Vives y Juanes, el dominicano Juan Luis Guerra, el puertorriqueño Luis Fonsi, los españoles Alejandro Sanz y Miguel Bosé, y los venezolanos José Luis Rodríguez (El Puma) y Nacho, entre otros.



En la clausura participarán los presidentes Iván Duque (Colombia) , Sebastián Piñera (Chile) y Mario Abdó (Paraguay) .



Según medios de noticias Caracol, en horarios de Ecuador, Ciro Quiñonez dará así inicio al evento a 10:00, y seguidamente Luego Miguel Siso tiene prevista su presentación. A las 11:11 se presentarán Reymar Perdomo y Santiago Cruz. Después de ellos entrarán en escena El Puma.



Al mediodía está previsto el show de Reik, Jorge Villamizar y Chyno. A las 12:38, Lele Pons, Rudy Mancuso y DJ Alesso subirán a tarima.



Ed Sheeran se hará presente a través de un video en donde interpretará algunas canciones, ya que no podrá estar en Cúcuta a las horas establecidas.



Aproximadamente a las 13:00 subirá al escenario Paulina Rubio. El venezolano Carlos Baute y Ricardo Montaner cantarán a la 13:10. Además, la participación de Diego Torres y Miguel Bosé vendrán hacia la 13:38.



Una vez finalizado el show, es el turno de Danny Ocean, Maluma y Fonseca. Y luego vendrá al escenario Silvestre Dangond.



A las 15:00, se tiene previsto que Luis Fonsi interprete algunas de sus canciones y el bloque final lo encabezarán Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Juanes, Mana y Alejandro Sanz.