Mike Pompeo, sobre el informe para juicio político de  Donald Trump: ‘Está todo equivocado’

El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, consideró hoy, 5 de diciembre del 2019 en Lisboa que el informe impulsado por los demócratas para fundamentar el posible "impeachment" (juicio político) del presidente Donald Trump está "equivocado".

"Está todo equivocado", se limitó a responder Pompeo cuando fue cuestionado durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores luso, Augusto Santos Silva, durante su visita a Lisboa.



El secretario de Estado no hizo más comentarios sobre el informe aprobado por los demócratas, que servirá como base para su eventual imputación, y que el propio Trump calificó el miércoles de "broma" y "desgracia".



El texto fue elaborado tras más de dos meses de investigación por el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, que ha liderado hasta ahora las investigaciones contra Trump, y ayudará al Comité Judicial del Congreso a decidir si redacta cargos contra el presidente y recomienda un juicio político.



Los demócratas iniciaron el proceso a raíz de unas acusaciones de que Trump pidió al presidente de Ucrania, Vladimyr Zelensky, que investigase al aspirante a candidato demócrata y exvicepresidente Joe Biden, si bien el mandatario estadounidense insiste en que no ha hecho nada malo.



Durante su rueda de prensa en Lisboa, Pompeo también fue preguntado sobre la decisión de Estados Unidos de retirar su objeción legal a los asentamientos israelíes en Cisjordania.



"Nuestra posición fue muy clara. Respetamos los asentamientos, concluimos que según la ley internacional no son ilegales. Tenemos el derecho, confiamos en ello", dijo.



El canciller luso, por su parte, reconoció que los dos países tienen posiciones diferentes -Portugal, al igual que la Unión Europea, considera ilegales los asentamientos israelíes- pero reiteró que hay "respeto" por parte de ambos.