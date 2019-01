Mike Pompeo dará un discurso sobre Venezuela ante la OEA

LEA TAMBIÉN

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, dará este jueves, 24 de enero del 2019, un discurso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Venezuela, en el que dejará patente el apoyo estadounidense al autoproclamado presidente venezolano, Juan Guaidó, informaron fuentes diplomáticas.

En la agenda oficial del Departamento de Estado figura que Pompeo intervendrá a las 11.15 hora local (16.15 GMT) ante el Consejo Permanente de la OEA, con sede en Washington.



El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, fue el primero en reconocer este miércoles al jefe del Parlamento Juan Guaidó como gobernante legítimo de Venezuela, línea que siguieron más de una decena de países del continente americano, incluidos Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina.



El Ejecutivo estadounidense avisó de que "todas las opciones están sobre la mesa" si no hay una transición pacífica, se ofreció a prestar ayuda humanitaria y, además, volvió a pedir a los militares venezolanos que "respalden la democracia y protejan a los ciudadanos" de ese país.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionó a las medidas de EE.UU. con la ruptura de relaciones diplomáticas y la orden de expulsar al personal de la embajada estadounidense en Caracas, a lo que Washington respondió diciendo que mantendrá a sus diplomáticos en Venezuela porque no reconoce la legitimidad de Maduro.

A las a las 11:00 hora local (16:00 GMT) comenzó la sesión del Consejo Permanente de la OEA, que tiene como objetivo "abordar los "recientes acontecimientos en Venezuela", según la convocatoria.



Según dijeron fuentes diplomáticas, los países que respaldaron la legitimidad de Guaidó como presidente tienen previsto sacar adelante una declaración, documento que sirve para mostrar una postura unificada sobre un tema, pero no tiene carácter vinculante, como es el caso de una resolución.



Venezuela vive una situación de incertidumbre política desde que el pasado 10 de enero Maduro volviera a tomar posesión de su cargo después de unas elecciones celebradas en pasado mayo y no reconocidas por la mayor parte de la comunidad internacional debido a la ausencia de la oposición.



La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, ha invocado la Constitución para declarar "usurpador" a Maduro y asumir los poderes del Ejecutivo.



Como parte de esa incorporación de poderes, la Asamblea Nacional decidió esta semana designar a Gustavo Tarre Briceño como "representante especial" ante la OEA.