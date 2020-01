Mike Pompeo promete que el apoyo de EE.UU. a Ucrania ‘no decaerá’

LEA TAMBIÉN

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, garantizó el viernes 31 de enero del 2020 en Kiev el total apoyo de Estados Unidos a Ucrania, mientras en Washington prosigue el juicio político del presidente Donald Trump por la supuesta presion que habría ejercido sobre el mandatario ucraniano.

El jefe de Estado ucraniano, Vládimir Zelenski, preocupado por proteger la relación estratégica con Washington, aseguró al recibir a Pompeo que el juicio político del presidente estadounidense no afectaría a las relaciones entre ambos países.



“Estoy aquí con un mensaje claro: Estados Unidos considera la lucha ucraniana por la libertad, la democracia y la prosperidad una guerra valiente”,dijo Pompeo en una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano. “Nuestro compromiso en apoyarle no va a decaer”.



El responsable estadounidense subrayó que Ucrania es un “país importante”, después de que una periodista estadounidense de NPR afirmara que Pompeo había dicho, con los micrófonos apagados, que a los estadounidenses no les importaba la antigua república soviética.



La reunión coincidó con la última fase de un juicio político con vistas a la destitución de Donald Trump, a raíz de las supuestas presiones que habría ejercido sobre el presidente ucraniano.



El presidente republicano está siendo procesado por abuso de poder para su propio beneficio político. Supuestamente congeló una ayuda militar crucial para Kiev con el fin de que se anunciase de investigaciones contra su rival demócrata Joe Biden y su hijo, Hunter, que fue miembro durante un tiempo de la dirección del grupo ucraniano de gas Burisma.



Según los demócratas, Trump intentó “engañar” para ganar un segundo mandato presionando a Ucrania para que “ensuciara” la imagen del exvicepresidente de Barack Obama, y utilizó los medios del Estado para lograr sus objetivos. Los republicanos dicen que Donald Trump simplemente hizo uso de sus prerrogativas presidenciales para luchar contra la corrupción en Ucrania.



- “Cálidas e importantes”-

El presidente Zelenski lleva meses tratando de permanecer al margen de las batallas políticas estadounidenses para no quedar mal ni con los republicanos ni con los demócratas. El apoyo político, militar y financiero de Washington es crucial para Ucrania, sumida en una profunda crisis con Rusia que hace seis años anexionó su península de Crimea y está acusada de apoyar a los separatistas prorrusos.



Así, Kiev no abrió ninguna investigación contra Biden y desmintió que Donald Trump hubiera ejercido ninguna presión indebida.



El viernes, Zelenski recalcó que Ucrania goza de un apoyo “bipartito” del Congreso estadounidense y consideró que el juicio político no tienen “ningún impacto, sea cual sea, sobre [unas] relaciones cálidas e importantes”.



Asimismo, Zelenski también reclamó a Washington más implicación en la resolución del conflicto con los separatistas prorrusos en el este del país y en los asuntos relativos a la anexión rusa de Crimea en 2014.



“Expresé mi esperanza de que Estados Unidos se implique más en el proceso de paz en el este de Ucrania y en la [liberación] de Crimea”, declaró.



A pesar de que en diciembre se reanudaron los diálogos de paz y de algunos signos de desescalada, la solución política del conflicto sigue en punto muerto. Rusia está acusada de apoyar a los separatistas para debilitar Ucrania.



- ¿Visitar a Trump? -



En materia económica, Zelenski también prometió “nuevos contratos en Ucrania para las empresas estadounidenses, la eventual compra de armamento norteamericano y un "refuerzo considerable de la cooperación comercial" en 2020.



En cualquier caso, Pompeo recalcó que una eventual visita de Zelenski a Washington no quedaría condicionada a que se abrirera una investigación contra los Biden, pero tampoco mencionó ninguna fecha concreta, mientras que Zelenski se declaró dispuesto a viajar a Estados Unidos "desde mañana mismo".



El sábado 1 de febrero del 2020, Pompeo proseguirá su gira europea en Minsk.