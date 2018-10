Pence respalda a Trump en afirmación sobre 'desconocidos de Oriente Medio' en caravana de migrantes

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, intentó este martes 23 de octubre de 2018 respaldar a Donald Trump ante la polémica que el mandatario ha creado al afirmar, sin pruebas, que en la caravana migrante que avanza por México hay mezclados "criminales y personas de Medio Oriente".

"Es inconcebible que no haya personas de descendencia de Medio Oriente en una multitud de más de 7 000 personas avanzando hacia nuestra frontera", manifestó el número dos de Trump al ser preguntado sobre las evidencias durante un evento de The Washington Post.



Trump generó gran controversia el lunes con su afirmación, tuiteada en una cadena de mensajes contra la caravana. El mandatario ha convertido su avance en un arma electoral ante los comicios legislativos de medio mandato que se celebran en dos semanas.



Agitando el miedo a la inmigración, un tema que fue uno de los pilares de su victoria electoral hace dos años, Trump trató de sugerir que entre los miles de migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos con intención de pedir asilo hay personas con vínculos con el terrorismo islámico.



Al ser preguntado el lunes por un periodista por las evidencias para afirmar la presencia de gente de Medio Oriente, Trump lo instó a tomar su cámara, irse a la caravana y buscar.



"En el último año fiscal, detuvimos a más de diez terroristas o sospechosos de terrorismo a diario en nuestra frontera sur", dijo hoy Pence, repitiendo una afirmación que ya había hecho las víspera la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.



En el mismo evento de The Washington Post, Pence aseguró que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le dijo que la caravana ha sido organizada por "izquierdistas" y "financiada por Venezuela" y enviada al norte para "retar" la soberanía de Estados Unidos y su frontera. "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para evitar que esta caravana llegue al norte y viole la frontera", aseguró.



Pence defendió además la construcción del muro en la frontera con México que pretende levantar Trump y cambios en la legislación, en línea con el discurso recuperado por el presidente ante las elecciones del 6 de noviembre.



La caravana, que salió el 13 de octubre de la ciudad hondureña de San Pedro Sula, se encuentra ahora mismo en el sureño estado mexicano de Chiapas, tras atravesar Guatemala y entrar en México.



Según los organizadores, en su avance ha crecido hasta las 7 500 personas. El portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio el lunes la cifra de algo más de 7 200. En su mayoría son hondureños, aunque también hay guatemaltecos y salvadoreños.