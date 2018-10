Mike Pence condena asesinato de Khashoggi como 'asalto a prensa libre'

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, calificó este martes 23 de agosto de 2018 el "brutal" asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi de "asalto a la prensa libre e independiente", a la vez que apuntó que "no pasará sin una respuesta estadounidense".

"Este brutal asesinato de un periodista, de un hombre inocente, de un disidente, no pasará sin una respuesta estadounidense", afirmó Pence en una conferencia patrocinada por el diario The Washington Post.



El vicepresidente subrayó que la muerte de Khashoggi es "un asalto a la prensa libre e independiente". Además, el Gobierno estadounidense utilizará "todos los medios a nuestra disposición para llegar al fondo de ello", prometió.



En este sentido, Pence confirmó el viaje de la directora de la CIA, Gina Haspel, a Turquía para revisar "pruebas" de lo ocurrido, tras lo cual informará al presidente estadounidense, Donald Trump, a su regreso. Este martes, Trump aseguró "no estar satisfecho" con las explicaciones dadas por el momento por el Gobierno saudí.



Las palabras de Pence se producen horas después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmara que el "salvaje asesinato" del Khashoggi en el consulado saudí en Estambul fue "planificado".



El presidente turco apeló al rey saudí, Salman bin Abdelaziz, para pedir que se revele la identidad del supuesto "colaborador local" que ayudó, de acuerdo a la versión de Riad, a las autoridades consulares a deshacerse del cadáver de Khashoggi.



Después de varias informaciones contradictorias, el pasado viernes la Fiscalía de Arabia Saudí admitió que Khashoggi murió en una "pelea" dentro del consulado el pasado 2 de octubre y ha ordenado la detención de 18 sospechosos.



El Gobierno saudí indicó, además, que están tomando todas las medidas para que los "implicados directos" rindan cuentas de lo sucedido, "sea quienes sean", y agregó que se ha formado una comisión ministerial, liderada por el príncipe heredero Mohamed bin Salman, para "reformar" la Inteligencia del país.