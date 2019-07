Nuevas reglas migratorias generan expectativa entre los ciudadanos venezolanos que residen en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Las nuevas reglas migratorias para ciudadanos venezolanos, anunciadas por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dejan interrogantes entre la comunidad de ese país. Este viernes, 26 de julio del 2019, el movimiento en la Embajada de Venezuela en Quito fue mínimo.

Los extranjeros que acudieron a la delegación desconocían los detalles del Decreto anunciado por Moreno, que establecerá una visa para los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar a Ecuador. Además, se ampliará la validez de los documentos de los ciudadanos de ese país que ya estén vencidos, debido a las dificultades para renovar los mismos.



También se organizará un censo de ciudadanos venezolanos y se establecerá un sistema que permita recolectar huellas dactilares, para reconstruir todas las bases de identidad que no se han podido obtener de Venezuela.



Keiter Castro, quien lleva un año seis meses en Ecuador, tiene actualmente una visa de residente temporal de la Unasur. Cree que establecer el requisito del visado para entrar a Ecuador permitirá controlar de mejor manera el flujo migratorio.



La esposa de Castro y su hija llegaron a Ecuador hace una semana y media. El extranjero acudió a la embajada de su país, para solicitar los antecedentes penales de sus familiares y poder tramitarles una visa temporal. “Tener la visa facilita procesos administrativos. Yo validé mi título pergamino en la Senescyt y acabé de obtener una licencia de conducir tipo E”, manifestó.



Además, considera que la integración de las bases de datos permitirá agilizar los trámites administrativos de los extranjeros que tienen estatus legal.

Alberto Sandoval es oriundo de Táchira y vive desde hace un año en Quito. El extranjero dice que establecer una visa para quienes desean ingresar al país supondría una carga adicional. En su caso, recordó, tuvo seis meses de plazo para poder tramitar la visa temporal.



Para obtener el documento tuvo que pagar USD 250. “Realmente es un poco costoso para la comunidad, pues al momento de llegar no se tiene el dinero y sin la visa no se encuentra trabajo. Por eso muchos tienen que subirse a los buses para ganarse el día a día”, indicó.



Sandoval espera que las autoridades aclaren si esta visa de ingreso tendrá costo. Además, pide que se oficialice el Decreto para conocer los detalles de la nueva regulación.



René de Solá, representante diplomático en Ecuador de Juan Guaidó, presidente Interino de Venezuela, emitió un comunicado para los venezolanos residentes en el país. El funcionario explicó que se encuentran en contacto con al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asamblea Nacional y el Ministerio del Interior.



El diplomático venezolano se refirió a cuatro puntos anunciados por Moreno: vigencia de los pasaportes vencidos por cinco años, emisión de una visa humanitaria de residencia temporal, censo en el Ecuador de la comunidad venezolana y Decreto para establecer una visa de ingreso para ciudadanos de ese país.



“Estas medidas logradas responden a distintas acciones conjuntas entre el Gobierno de nuestro Presidente (e) Juan Guaidó, la Embajada de Venezuela y las diversas instituciones ecuatorianas, a quienes agradecemos su apoyo en pro de nuestros hermanos”, reza el comunicado.



Adriana Guía nació en el estado de Barinas pero reside en Ecuador desde hace tres años. La extranjera no sabea ciencia cierta si la regulación de los ciudadanos venezolanos supondrá un costo adicional. Recordó que sus compatriotas que sobrepasan el plazo de seis meses para regularizar su situación, tienen que pagar una multa.

“Deberían aclara si se tiene que pagar por la visa humanitaria o cómo va a ser el procedimiento para quienes están en Ecuador ilegalmente”, manifestó.



Guía considera positivo que se establezca el visado de ingreso, pues reconoce que han ingresado al país personas sin registrar su antecedentes penales. “Uno sale del país por la delincuencia y los delincuentes también se están viniendo”, dijo.