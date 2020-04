Migrantes retornan a sus comunidades ante el temor del covid-19 en Ecuador

LEA TAMBIÉN

El control militar se reforzó en los límites entre Chimborazo y Guayas. Los uniformados custodian que solamente ingresen vehículos autorizados, mientras decenas de familias de esa provincia, quienes migraron a la Costa, buscan formas desesperadas de retornar a su tierra.

La semana pasada, los policías detuvieron al conductor de un vehículo que trasladaba a cinco personas de una misma familia, que estaban ocultos entre quintales de arroz.



“Es peligroso seguir en Guayaquil, muchos de los nuestros ya se enfermaron de coronavirus y la gente tiene miedo, por eso quieren regresar”, dice Ángel A., pastor de una iglesia.



Según él, varias familias de su congregación ya están en sus comunidades natales. Muchos regresaron caminando por los cerros, para evitar los controles militares.



Según los cálculos de la Gobernación de Chimborazo, al menos 100 000 chimboracenses viven en Guayas. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos indican que esa provincia es el principal destino de los migrantes de esta provincia andina.



La mayoría de los migrantes es indígena de las comunidades de Riobamba, Colta, Guamote, Alausí y Chunchi. Ellos laboran como comerciantes en los mercados de Guayaquil , y también tienen tiendas y pequeños comercios.

La Prefectura de Chimborazo fumigó la semana pasada zonas públicas en Pallatanga. Foto: Cortesía / Prefectura de Chimborazo



Luisa Loza, gobernadora de Chimborazo, recibió informes de que una gran cantidad de la gente ingresa a la provincia a pie. “Vuelven presas del pánico y lo entendemos, son seres humanos que buscan huir del coronavirus”, comentó.



Ella dijo que el retorno masivo de migrantes también complicó el seguimiento de salud que busca evitar nuevos casos de enfermos en la provincia.



“Hay comunidades en donde hay resistencia, no permiten el ingreso de los equipos médicos. Algunos no se aíslan, continúan movilizándose y si estuvieran infectados con covid-19 no podemos identificarlos”, indicó Héctor Pulgar, coordinador del Ministerio de Salud en la Zona 3.



Dos personas, quienes posiblemente tenían covid-19, fallecieron en Guano y Colta. Ellos presentaban síntomas relacionados con el coronavirus y retornaban de Guayaquil.



La estrategia de la Gobernación para identificar y aislar a las personas que vuelven a las comunidades es coordinar con los dirigentes comunitarios. La idea es concientizarlos sobre los peligros de la enfermedad y motivarlos a tomar decisiones en las organizaciones comunitarias, para que la gente que retornó permanezca en sus hogares hasta descartar el contagio con el virus.



José Anilema, dirigente de San Martín, cuenta que se convirtió en un vigilante comunitario. “Tuvimos un acercamiento con las autoridades de Salud y nos explicaron lo que podía ocurrir. Por eso en la comunidad decidimos permanecer en las casas y aislar a los migrantes que llegaron de Guayas hasta que los médicos descarten que tienen coronavirus”, contó el dirigente.



En Cotopaxi también hay preocupación por el posible ingreso de comerciantes y productos desde la Costa sin un control previo.



El coronel Édison Valverde, comandante de la Policía en esta provincia, contó que para evitar esa evasión se cerraron todos los accesos alternos por Saquisilí y Pujilí, para que todos pasen por un puesto de revisión en la vía E30.



Valverde informó que en varias comunidades se designaron líderes, quienes vigilan que nadie salga durante el toque de queda. “También hay temor de trasladarse allá (Litoral) con sus productos”.



El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi también emitió un comunicado en el que solicitó “reactivar los convenios de cooperación médica y dotación de equipos con China, Rusia y Cuba”. También pidieron que se garantizara la seguridad alimentaria en las comunidades.