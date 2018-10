Más de 2 000 migrantes piden refugio en México y 700 han sido repatriados

LEA TAMBIÉN

Unos 700 miembros de las caravanas de migrantes que cruzan estos días México para llegar a Estados Unidos han sido repatriados por voluntad propia, en tanto que alrededor de 2 200 se han adherido a un plan gubernamental para facilitar la solicitud de refugio.

"No va a haber una repatriación o una deportación a menos que la pidan, como ya ha sucedido, con un número importante de centroamericanos", expuso a medios el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete.



Precisó que han sido repatriados "alrededor de 700 connacionales (centroamericanos), no de los refugios; hay una pequeña proporción de personas de los refugios (migratorios), pero son más bien de la caravana".



Adicionalmente, explicó que hay alrededor de 2 200 migrantes que se han sumado al plan Estás en Tu Casa, que anunció la pasada semana el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y busca facilitar la solicitud de refugio y regularizar la situación migratoria, en tanto ofrece empleo temporal, educación y salud.



"Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con la caravana migratoria, ofrecerles lo que el Gobierno federal está haciendo, que además ha sido público, y ayudar en cuestión humanitaria", detalló el ministro.



Actualmente hay dos caravanas de migrantes en el sur de México. Una conformada por unas 7 000 personas que entró el 19 de octubre desde Guatemala y otra, de unas 2.000 personas, que llegó al país el pasado lunes, 22 de octubre, en un suceso que se saldó con un hondureño muerto.



Sobre este hecho, Navarrete reiteró que no se ha registrado ninguna víctima fatal debido a que la autoridad mexicana haya intervenido "para frenar, restringir o detener a alguien".



"No existe por parte de la Policía Federal armamento que tenga balas de goma como proyectil usable. No existe, no existe una compra ni siquiera en esa dirección", indicó.



No obstante, recordó que hubo una persona que murió al caer de un tráiler, y que se han atendido persona con problemas de salud, como un guatemalteco con dengue y otro atendido por sarampión.