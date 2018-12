Más de 300 migrantes socorridos por una ONG llegan a España

LEA TAMBIÉN

Más de 300 migrantes socorridos hace una semana frente a las costas libias por una ONG española llegaron este viernes 28 de diciembre de 2018 en el sur de España, donde empezaron a desembarcar tras una travesía por el mar Mediterráneo.

Rechazado previamente por Italia y Malta, el buque de la ONG española Proactiva Open Arms entró hacia las 08:30 locales en la bahía de Gibraltar y atracó media hora después en el puerto de Crinavis, en el municipio de San Roque, constató la AFP .



Después de una odisea que les llevó a celebrar la Navidad en alta mar, los ocupantes del buque graitaron y aplaudieron al llegar a puerto. “Misión cumplida”, tuiteó el fundador de la ONG, Oscar Camps.



“Son personas, no solo los niños, también los adultos con historias de origen y de tránsito realmente horribles”, dijo Vicente Raimundo, director de Programas de Intervención en España de Save the Children.



Alrededor de las 10:30 locales, los 311 migrantes, originarios de Somalia, Nigeria o Mali entre otros, iniciaron el desembarco, empezando por las mujeres y los 139 menores a bordo.



Una vez en tierra firme, son atentidos por la Cruz Roja, que les ofrece ropa, alimentos y asistencia médica, y después serán identificados por la policía y repartidos por los diferentes puntos de acogida.



Rescatados el 21 de diciembre a bordo de tres embarcaciones precarias, los migrantes fueron autorizados el sábado a desembarcar en España por el gobierno socialista de Pedro Sánchez después del rechazo de Italia y Malta y el silencio de Libia, Francia y Túnez.



Navidad a bordo

Aunque no abrieron sus puertos, Malta permitió la evacuación en helicóptero de una mujer y un bebé nacido días antes de la travesía en una playa libia e Italia aceptó la recepción de otro menor en su isla de Lampedusa.



Tras la autorización de Madrid, los migrantes emprendieron un trayecto de una semana hacia España en el que festejaron la Navidad a bordo, como dejaron testimonio las fotos publicadas por la ONG.



Otra embarcación de esta organización española, el velero Astral, los reabasteció el lunes en alta mar dándoles comida, medicamentos y mantas.



A finales de noviembre, Proactiva Open Arms reanudó junto a otras dos ONG's sus misiones de rescate en la costa libia, suspendidas durante dos meses por la “criminalización” sufrida particularmente desde Italia y su ministro de Interior de extrema derecha, Matteo Salvini.



Otro buque de la misión, de la organización alemana Sea-Watch, navega actualmente frente a Libia con 32 migrantes rescatados el 22 de diciembre que, según la oenegé, fueron rechazados por Italia, Malta, España, Holanda y Alemania.



Después de acercarse a Malta y Lampedusa el martes, el barco viró el jueves hacia el sur para socorrer a una embarcación en apuros con 75 ocupantes.



También el jueves una embarcación de la policía aduanera italiana socorrió a 43 migrantes que desembarcaron en un puerto de Sicilia.



Si bien las autoridades mantuvieron discreción sobre este desembarco, que contradice la política de Salvini, la Cruz Roja difundió las imágenes de su llegada en las redes sociales.