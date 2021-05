Más de 600 migrantes han muerto en aguas del Mediterráneo desde principios de 2021

El Consejo Noruego para los Refugiados (CNR) ha alertado este lunes 3 de mayo que son más de 600 los migrantes que han muerto en lo que va de 2021 tratando de cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa.

La ONG, que ha lamentado la "tragedia" que supone, ha recordado que se trata de algo "evitable si Europa permitiera la realización de misiones de rescate para llevar a los migrantes a un lugar seguro en vez de evitar hacerse responsable".



"Cientos de migrantes son interceptados por la Guardia Costera de Libia", ha indicado el director del CNR en Libia, Dax Roque, antes de matizar que solo el domingo 2 de mayo del 2021 fueron interceptados otros 95 migrantes. Así, ha señalado que once migrantes murieron durante esa misma jornada frente a las costas del país africano.



Asimismo, ha advertido de que Libia "ya no es un lugar seguro". "Más de medio millón de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo se encuentran en Libia en terribles condiciones", ha denunciado.



En un comunicado, ha detallado que muchos se encuentran entre las poblaciones más vulnerables en Libia y se enfrentan a "detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas, explotación secuestros, violencia sexual, tortura y otros abusos".



"Mientras, las vías seguras para llegar a Europa prácticamente no existen, por lo que se les empuja a poner sus vidas en peligro", ha insistido Roque, que ha afirmado que con la vista puesta en el verano se espera que más migrantes elijan esta ruta.