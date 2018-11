Despliegue militar de Trump en la frontera podría costar USD 200 millones

LEA TAMBIÉN

El despliegue de militares estadounidenses en la frontera con México iniciado en abril pasado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, podría costarle al Gobierno más de USD 200 millones para finales de este año, según un análisis publicado hoy, sábado 3 de noviembre del 2018, por el diario The Washington Post.

Trump aseguró esta semana que podría elevar el número de militares desplegados a hasta 15.000, un contingente equivalente al que EE.UU. tiene en Afganistán, para hacer frente a las dos caravanas con miles de migrantes centroamericanas que cruzan México hacia el territorio estadounidense.



Según el Post, que cita datos del Pentágono y estimaciones de expertos en el presupuesto de Defensa, el costo de más de 200 millones podría alcanzarse si los militares siguen en la frontera a finales de año, y aumentar "significativamente" si la misión se extiende durante 2019.



La cifra es relativamente pequeña en comparación con el presupuesto anual del Pentágono, de USD 716 000 millones, pero puede desequilibrar las cuentas en un momento en el que la Casa Blanca quiere que el Departamento de Defensa reduzca sus gastos en 33 000 millones para el año que viene.



Estados Unidos ya tiene desplegados en la frontera a unos 2.100 reservistas de la Guardia Nacional y ha gastado ya 103 millones de dólares en mantenerlos desde el comienzo de su misión en abril pasado hasta finales de septiembre, según datos del Pentágono.



Mantener allí a esos reservistas hasta septiembre de 2019, algo ya autorizado por el Departamento de Defensa, costará unos USD 308 millones, según proyecciones de esa agencia.

Esta semana, el Gobierno de Trump anunció el despliegue de 5.200 militares en la frontera, que en ese caso son integrantes activos de las Fuerzas Armadas y no reservistas, lo que rebaja el costo para las arcas estatales porque no requieren pagos adicionales.



Si el contingente de militares en activo se elevara hasta 8.000, el costo de mantenerlos hasta mediados de diciembre de este año sería de hasta 50 millones, mientras que si fuera de 15.000, la factura ascendería a hasta 110 millones, según los cálculos del independiente Centro de Evaluaciones Estratégicas y Presupuestarias.



Sumados a los más de 150 millones que costaría tener en la frontera a los reservistas de la Guardia Nacional hasta fin de año, la factura total superaría los 200 millones.



No obstante, Trump ha delineado sus planes en un contexto electoral, previo a los comicios legislativos del próximo martes, por lo que no está claro si mantendrá en pie esa escalada militar en la frontera una vez que pase la cita con las urnas.



A las caravanas de migrantes, que transitan por México a pie, les quedan aún varias semanas para llegar a la frontera sur de EE.UU., según la mayoría de las estimaciones.