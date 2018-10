Migrantes reanudan caravana y responden a Donald Trump: 'No somos terroristas'

LEA TAMBIÉN

Los migrantes de una multitudinaria caravana que pretende llegar a Estados Unidos reanudaron este lunes 22 de octubre de 2018 su marcha en México y negaron ser criminales, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que había "desconocidos de Medio Oriente" entre sus filas.

"No somos criminales, Donald Trump. No somos terroristas", dijo ante la prensa el hondureño Denys Omar Contreras, uno de los portavoces de la caravana. "Las únicas armas que traemos son las ganas de salir adelante y de proteger nuestras vidas", agregó.



Los migrantes estaban reunidos en Tapachula, ciudad del estado sureño de Chiapas, donde durmieron el domingo tras recorrer unos 40 kilómetros desde Ciudad Hidalgo, fronteriza con Guatemala. Ahora se dirigen hacia la ciudad de Huixtla, a unos 45 kilómetros.



La mayoría son hondureños, pero también hay guatemaltecos y salvadoreños. Según los organizadores de la caravana migrante, son unos 7 500 y esperan que otro grupo, de unos 5 000, llegue a México en los siguientes días.



"Ninguno de los 7 500 que estamos aquí y más de 5 000 compañeros que vienen detrás de nosotros, ninguno viene armado. Venimos indefensos", manifestó Contreras.



Reunidos en la plaza central Miguel Hidalgo, en Tapachula, los migrantes indocumentados lanzaron arengas antes de empezar a organizarse para reanudar su recorrido bajo una temperatura de 34 grados. "¡Somos migrantes, no somos criminales! ¡Somos trabajadores internacionales!", gritaron.



"¡Manchada de rojo está la frontera, porque ahí se mata a la clase obrera!", era otro de los gritos que lanzaron. Trump lanzó hoy una serie de tuits en los que calificó de "emergencia nacional" el avance de la caravana. Además, aseguró que entre los migrantes centroamericanos hay "criminales" y "desconocidos de Medio Oriente", un intento de ligarlos con el terrorismo islámico.



El mandatario estadounidense advirtió que la Patrulla Fronteriza y el Ejército están en alerta por el avance de los migrantes, pero estos señalaron que de todas formas continuarán su camino hacia Estados Unidos.



La caravana partió de Honduras el 13 de octubre con unos 1 000 integrantes, pero en el trayecto se les sumaron muchos más. Hasta el momento, más de 1 000 han solicitado refugio a las autoridades migratorias en México, haciendo caso al pedido de las autoridades de regularizar su entrada al país.



El trámite de refugio puede tardar hasta tres meses, por lo que la mayoría optó por ingresar a México de forma ilegal. La movilización de los centroamericanos coincidirá mañana con una caravana de madres de migrantes desaparecidos, que saldrá desde Tapachula.