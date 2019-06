Un año después de los hechos, Fiscalía reconstruye la desaparición de Michelle Montenegro

LEA TAMBIÉN

Este miércoles 5 de junio de 2019 se cumple un año de la desaparición de Michelle Montenegro, una maestra de primaria que fue vista por última vez en el sector de La Armenia 2, en el valle de los Chillos. Un año después, su familia aún espera respuestas.

Con motivo del primer aniversario de su desaparición, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) prepara para este miércoles una movilización para exigir avances en la investigación de Michelle y otras personas desaparecidas cuyos casos no han sido resueltos.



El punto de encuentro de la marcha será en la pileta de la entrada principal de la Universidad Central. La hora de salida es a las 15:00.

El punto de encuentro de la marcha será en la pileta de la entrada principal de la Universidad Central. La hora de salida es a las 15:00.



El pasado martes 4 de junio de 2019, la Fiscalía General del Estado, en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) de la Policía Nacional, llevó a cabo una diligencia de "allanamiento, búsqueda y rastreo", informó la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter.



El operativo, que también contó con la participación de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y el Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui, se realizó en el sector de Selva Alegre, en el valle de los Chillos.



Los familiares de Michelle Montenegro criticaron, a través de la cuenta de Twitter que utilizan para las gestiones de búsqueda de la maestra, que esta diligencia se llevara a cabo un año después. "Esperamos que también informen que les tomó mas de 300 días poner en marcha esta pericia", escribieron los familiares en la cuenta.

@FiscaliaEcuador informa que hoy se realizó un allanamiento para la búsqueda de Michelle. Esperamos que también informen que les tomó mas de 300 días poner en marcha esta pericia

Mañana en rueda de prensa se darán nuevos detalles del caso #1añoSinMichelle #DondeEstaMichelle https://t.co/iSKZlcrmSo — NosFaltaMichelle (@nosfaltamichel1) 4 de junio de 2019

La madre de la joven escribió una carta abierta dirigida a su hija desaparecida. Esta fue difundida por redes sociales la mañana de este miércoles. En ella, su progenitora le dice: "Hace 365 que nos dimos un abrazo, sin saber que esa sería la última vez que sentiría tu alma junto con la mía (...) No tengo la certeza de que tu corazón haya dejado de latir, quiero pensar que no, pues en mi memoria estás más viva que nunca (...) Por ahora sigo fuerte. Nada ni nadie me va a quitar el derecho de seguirte buscando la vida entera, si es necesario".



​Michelle Montenegro tenía 26 años al momento de su desaparición. Pocos días después de la noticia, sus familiares comenzaron a colgar afiches por toda la ciudad y llevaron a cabo una campaña de redes sociales. Al momento ni Fiscalía ni la Dinased han dado explicaciones de las circunstancias de su desaparición.