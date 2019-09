Andrés Michelena dice que se creará un sistema único de agendamiento de citas en el sistema de salud

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Andrés Michelena, dijo que el Gobierno trabaja en un plan para unificar el sistema de citas en el sistema público de salud. El secretario de Estado hizo el anuncio durante una entrevista con Ecuadoradio la mañana de este miércoles 11 de septiembre del 2019.

"Vamos a crear un programa que es la Huella Social Digital. Nosotros tenemos las bases de datos del Ministerio de Salud Pública por un lado, las del MIES (Ministerio de Inclusión Económico y Social) y del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) por otro lado. Vamos a crear un único sistema de llamamiento de agendamiento médico, donde ya todos los sistemas de salud del Ecuador están conectados a una sola plataforma y puedo dar seguimiento nominal", manifestó el Ministro.



Según Michelena, este sistema permitirá generar nuevas estrategias de tratamiento de salud, además de un considerable ahorro en el sistema. "Podemos empezar a hacer medicina preventiva porque podemos analizar la información (...) Vamos a ahorrar USD 300 millones al sistema de salud, porque si ya tengo la telemedicina donde ya puedo hacer una consulta vía celular. Y si el médico ve necesario que tiene que ser atendido, tal vez el médico va a su casa. Por eso tenemos el programa Médico del Barrio. Este es el primer nivel de atención médica, que es el 75%. Y la especialidad es la que más acceso hay, cuando hay ya necesidad de una medicina especializada", considera.



El titular de Telecomunicaciones dijo también que se realizan avances en nuevos sistemas de identificación y documentación personal en el país. "Estamos terminando este proceso de contratación para la cédula digital y el pasaporte biométrico. Este pasaporte nos permite ir a Europa sin visa. La cédula digital nos permite crear la autentificación facial. Al primer semestre del 2020 ya se emitirá el primer pasaporte biométrico y cédula digital", aseguró.

Video: YouTube, cuenta: Radio Quito



De igual manera, dijo que el Gobierno prepara enviar su propuesta para una ley que proteja los datos personales digitales de los ciudadanos que residen en territorio ecuatoriano. Al momento, Ecuador carece de una legislación en este ámbito. "Estamos enviando ya en las próximas semanas la Ley de Protección de Datos, para que toda esa información de los ciudadanos esté protegida. Que no se manipule, que no sirva para hacer política, que no sea vulnerable. Luego, esos datos hay que abrirlos también a la empresa privada en ciertas modalidades para que ellos también puedan saber qué necesitan los ecuatorianos, por dónde podemos aprovechar la información, por dónde podemos mejorar el servicio".



Por otro lado, habló de los objetivos del gobierno de Lenín Moreno en cuanto a la ampliación de la cobertura de la red 4G en Ecuador, sobre todo en áreas rurales. "Hoy el país cuenta únicamente con el 50% de acceso a tecnología 4G. Esta es la que nos permite tener velocidad en nuestra comunicación, en la bajada de información, de videos, libros, películas. La decisión del Presidente ha sido justo la de sacar a licitar este año, máximo el próximo, dos nuevas bandas que nos permiten afianzar el 4G. El reto es que para el 2021 tengamos casi un 80% de la población con 4G", aseguró.



También compartió detalles sobre los acercamientos entre las autoridades y las compañías telefónicas. "Estamos entrando en un proceso de renegociar con las telefónicas el acceso que han tenido al espectro; poner condiciones que favorezcan a los ecuatorianos. Que la tecnología sea de calidad, que el acceso a las telecomunicaciones sea eficientes y que tenga buen precio".



Por otra parte, el Ministro se refirió al acuerdo que suscribirán algunas empresas privadas para la alerta temprana en caso de desastres naturales. "Mañana (12 de septiembre de 2019) firmaremos el acuerdo de la política de alertas tempranas con Claro y CNT. Esto significa que las telefonías van a darle un servicio extra al ciudadano ecuatoriano. Si hay una posibilidad de tsunami, de temblor, de alguna desgracia natural, a nuestro teléfono llegarán las alertas tempranas. Directv también va a aplicar esta propuesta". Agregó que, también mañana, se lanzará desde su Cartera de Estado un manual del Internet de las cosas. Esto se refiere a "cómo conectamos las cosas. Ya no con cables, sino con señales que nos permiten gratuitamente conectarnos".



"Si no hay tecnología, desarrollo e inversión, la brecha seguirá ampliándose y los pobres seguirán teniendo poco acceso a la tecnología, a la conectividad", reflexionó el Ministro durante la entrevista. "Solo el 2% de ecuatorianos ganan sobre USD 4 000. Abajo está la población que debe tener acceso a la telecomunicación. Solo así podrán conectarse al mundo", dijo.



"La tecnología es igual a equidad y la equidad es igual a inclusión. Si tengo buena tecnología, logro tener un equiparamiento de oportunidades para todos los ecuatorianos. Si termino con esos objetivos, puedo hablar de un país en desarrollo, de un país en marcha", concluyó.