Michela Pincay deja en manos de sus abogados las acusaciones de agresión a su exnovio

La presentadora de televisión Michela Pincay les restó importancia a las acusaciones que la vinculan como presunta autora intelectual de una golpiza que sufrió su exnovio, Dave Morales, e indicó que sus abogados estarán pendientes de la evolución del tema.

Morales fue interceptado la noche del pasado martes 26 de marzo por desconocidos a las afueras de una iglesia en Guayaquil, quienes lo agredieron y golpearon la boca con un arma de fuego delante de uno de sus hijos y “comprometieron los nervios de su boca y de su cabeza”, según denunció su exesposa, Sofía Vásconez.



El círculo cercano del joven empresario guayaquileño ha responsabilizado a Pincay por la agresión. Arianna Mejía, actual pareja de Morales, indicó que las represalias responderían a que su novio le ganó un juicio por violencia intrafamiliar a Pincay y le reclamó la devolución de parte del mobiliario de un spa de la presentadora.



“Una mujer exitosa es aquella que construyó un castillo con los ladrillos que lanzaron para verla caer (…) ignorar a quien se moriría por un poco de su atención será siempre la mejor respuesta”, escribió Pincay este jueves 28 de marzo en su cuenta de Instagram, en respuesta a la polémica en la que se ha visto envuelta.



Daniel Frías, abogado de la presentadora, indicó en un programa de farándula que los familiares de Morales deberán comprobar las acusaciones que tachó de maliciosas y temerarias, advirtió acciones penales y pecuniarias si no logran demostrarlas. “Tienen un desespero tremendo por salir en televisión y por ser mediáticos (…) En ese desespero están cayendo en delitos y van a tener que responder por ellos”, apuntó.



“Yo no doy explicaciones –agregó Pincay en Instagram- porque quienes buscan hacer daño no las merecen; y quienes me conocen, no las necesitan, mis actos siempre han sido coherentes y ustedes me han acompañando tanto que de verdad creo que explicar algo que no me representa no es necesario”.