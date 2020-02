Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Quito: 'Tenemos una visión compartida'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Michael Fitzpatrick se unió al Servicio Diplomático de su país en 1988. Fue Subsecretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental. El diplomático ocupa la Embajada de Estados Unidos en Quito desde junio de 2019.

¿Cómo podría continuar la colaboración de Estados Unidos con el Ecuador, tras el encuentro de los dos presidentes?

​

Fue una lista larga de cosas que conversaron (el miércoles 12 de febrero de 2020) y va a continuar en estos días con todos los miembros del equipo del presidente Moreno. Yo diría que fundamentalmente llegamos a un nivel de entendimiento mutuo y con una visión compartida. Vamos a continuar colaborando a nivel bilateral y a nivel de la región de los vecinos, Perú y Colombia, para avanzar en la seguridad, la prosperidad y la democracia. En áreas de seguridad ciudadana, lucha antinarcóticos, educación, desarrollo social.



¿Como se va a concretar la cooperación en materia de seguridad? ¿Qué tipo de aviones se emplearán?



Lo que estamos ofreciendo en estrecha cooperación con el Gobierno de Ecuador son herramientas para detectar, interceptar y enjuiciar a los narcotraficantes con el apoyo del P3 y otros aviones del Gobierno americano; la gran mayoría son aviones del sector civil, no son aviones militares.



Se ha hablado de la creación de un centro de inteligencia militar con tecnología en ciberseguridad. ¿Cómo se va a avanzar en eso?



La ciberseguridad es una prioridad para los dos países. Tenemos varios programas para apoyar al Gobierno y al sector privado para que puedan defenderse contra los hackeos. El interés de los dos países es estar más seguros para que todos los ciudadanos puedan trabajar, utilizar sus teléfonos, sus portátiles, sin ningún riesgo.



¿Cuánto se pudiera avanzar en las extradiciones al Ecuador por los pedidos que haga la justicia de este país? Recientemente la Interpol ubicó en EE.UU. al exministro Walter Soliz...



No tenemos todavía un pedido de extradición para este señor. En general estamos trabajando de cerca, la Fiscalía, nuestro Departamento de Justicia, para agilitar el tratado, que tiene casi un siglo, es muy viejo y no tan flexible ni moderno. En EE.UU. no queremos a narcotraficantes o a involucrados en corrupción u otros crímenes, no queremos a estas personas ni a su plata.