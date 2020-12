México sancionará a familia que usó influencias para vacunarse de covid-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este miércoles 30 de diciembre de 2020 que una familia aprovechó sus influencias para vacunarse contra la covid-19 cuando todavía "no le correspondía" y anunció que habrá sanciones por este caso.

"Se hizo la investigación y en efecto, sí, una familia que no le correspondía la aplicación de la vacuna llegó y con influyentismo se vacunaron un médico, su esposa y una o dos de sus hijas", detalló el mandatario en conferencia de prensa en Palacio Nacional.



El plan de vacunación de México arrancó el pasado 24 de diciembre con pocas dosis que están siendo suministradas solo al personal médico que atiende a enfermos de covid-19 en el área metropolitana de Ciudad de México y en los norteños estados de Coahuila y Nuevo León.



López Obrador confirmó que esta familia se vacunó en un hospital del Estado de México, colindante con la capital, pese a no cumplir con los requisitos y aseguró que "la investigación ya se inició para castigar esa irregularidad, ese abuso".



Según la prensa local, el médico vacunado es José Rogel Romero, director del hospital Adolfo López Mateos, ubicado en la ciudad de Toluca, quien no trabaja en primera línea de atención al coronavirus.



"Todos tenemos que ayudar a que se sepa que es inmoral saltarse o brincarse la fila, es una inmoralidad si no nos corresponde", opinó López Obrador, quien recordó que las autoridades sanitarias decidieron que "lo primero es vacunar al personal de salud que está en los hospitales covid y después los adultos mayores".



El presidente pidió "a la gente que nos ayude denunciando todos estos abusos" porque es "un asunto de todos poder frenar, detener y cortar de tajo con el influyentismo".



México se convirtió el 24 de diciembre en el primer país latinoamericano en aplicar la vacuna de Pfizer, al suministrarla a 3 000 trabajadores sanitarios.

​

El plan del Gobierno prevé haber vacunado a finales de enero a 700 000 trabajadores de la salud con las dosis de Pfizer, y posteriormente vacunar al resto de la población, de 130 millones de habitantes, según edades y enfermedades crónicas, mediante las vacunas de Pfizer, CanSino y AstraZeneca.

​

Con 1,4 millones de contagios y 123 000 muertos, México es el cuarto país del mundo con más fallecidos por la pandemia, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India.