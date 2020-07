México reporta 6 891 nuevos casos de covid-19, autoridades hallan señales de repuntes

LEA TAMBIÉN

México reportó este viernes 10 de julio del 2020, 6 891 nuevos casos de coronavirus, un ritmo menor tras dos días consecutivos de récords de contagios diarios, según datos divulgados por autoridades de salud, que, sin embargo, llamaron a respetar un desconfinamiento paulatino para mitigar el avance del virus ante señales de repuntes.

Los casos totales de covid-19 se elevaron a 289 174, mientras que las muertes relacionadas con el coronavirus surgido en China a finales del año pasado, reportadas en las últimas horas fueron 665, elevando el acumulado a 34 191.



"Nos falta todavía la mitad de la epidemia", dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al presentar las cifras más recientes este 10 de julio en conferencia de prensa.



López-Gatell dijo que no se presentaría el semáforo con el que se regula el nivel de desconfinamiento nacional cada semana porque hallaron que la "información no es consistente". El semáforo se alimenta de los datos que proveen todos los estados del país.



El funcionario, quien ha reconocido que el número de muertes es mayor de lo que miden los datos oficiales, dijo que se han encontrado "señales preocupantes de repuntes" en algunos estados, pero no dio detalles.



México ocupa aún el quinto lugar de decesos relacionados con el coronavirus, pero muy cerca de los números de Italia, uno de los países que ha sido más golpeado por la pandemia y que reporta hasta ahora casi 35 000 fallecimientos, según un recuento de Reuters.



En cuanto a casos, la nación latinoamericana rebasó esta semana a España y se ubica en el octavo lugar, abajo de Chile, de acuerdo al recuento.