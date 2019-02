México lanza programa para protección de mexicanos que viven en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

México echará a andar un programa de 10 puntos para mejorar la protección de los mexicanos que viven en Estados Unidos, enfocado principalmente en la distribución de consulados móviles, informó este jueves 18 de febrero del 2019 el canciller, Marcelo Ebrard.

“Queremos cambiar la mentalidad defensiva por una mentalidad proactiva”, dijo Ebrard durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Al resaltar la necesidad de reforzar la red de consulados, el canciller expuso que un total de 11,3 millones de personas que nacieron en México viven en Estados Unidos, de los cuales el 8% tiene visas, 27% son residentes permanentes, 17% goza de doble ciudadanía, pero 48% son indocumentados.



Falta de orientación y representación legal, visitas insuficientes a prisiones y centros de detención, son algunas de las quejas que ha recibido el gobierno de López Obrador, que entró en funciones en diciembre pasado, se expuso en la conferencia.



Con una inversión de USD 171,3 millones para este año, el gobierno de México creará más “consulados móviles integrales y enfocados en las comunidades más vulnerables”, detalló Ebrard.



Por su parte, López Obrador dijo que no planea visitar Estados Unidos en lo inmediato.



“Hemos recibido un trato respetuoso del gobierno de Estados Unidos, por eso no hace falta que yo vaya a estar con nuestros paisanos”, dijo el mandatario.



“Fui cuando había un ambiente de mucha hostilidad, hice presencia y fijamos postura, yo espero que no regrese ese ambiente”, expresó.



El presidente estadounidense Donald Trump ha insistido en la necesidad de construir un polémico muro en la frontera con México para frenar la inmigración ilegal.



Sus esfuerzos sufrieron un revés el martes en la Cámara de Representantes, donde los demócratas rechazaron la declaración de “emergencia nacional” esgrimida por el mandatario para obtener los fondos necesarios para el muro.