México reafirma con Pfizer compromiso de entrega de la vacuna contra covid-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo este martes 19 de enero del 2021 una videollamada con el director ejecutivo global de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, en la que reafirmaron el compromiso de entrega de las dosis de la vacuna contra el covid-19 que se acordaron con México.

En el encuentro virtual, el Presidente mexicano aprovechó para felicitar a científicos y directivos de la farmacéutica por la pronta creación de la vacuna contra la covid-19, epidemia que acumula en este país 1,66 millones de contagios y casi 143 000 decesos.



El pasado sábado, López Obrador reveló que el país aceptó que Pfizer redujera la entrega de dosis de vacunas contra la covid-19, con el propósito de apoyar a las naciones más pobres del mundo.



"Nosotros estuvimos de acuerdo con eso, que nos bajen y luego nos repongan (las dosis)", afirmó el Mandatario, aunque en ese momento no específico cuántas dosis menos recibirá el país ni qué países serían beneficiados con ese acuerdo.



De las 400 000 vacunas que en teoría llegarían este martes a México, solo llegaron 200 000 y, no será sino hasta el 15 de febrero que la farmacéutica resurtirá con unas 781 000 dosis.



Ante este escenario, este martes el canciller Marcelo Ebrard indicó que México tendrá para finales de marzo más de 21,3 millones de vacunas contra la covid-19 pese a la reducción en el envío de dosis del antídoto de Pfizer y reiteró que hay acuerdos con varias farmacéuticas.



Durante la conferencia de prensa matutina del presidente, el funcionario detalló que, si bien, el país no recibirá la vacuna de Pfizer entre el 25 de enero y el 15 de febrero, debido a cambios en su distribución, en ese periodo existe la posibilidad de tener la del laboratorio chino CanSino.



Además, dio a conocer que el 25 de enero llegarán a México las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V.



México busca vacunar a sus casi 130 millones de habitantes con un plan que ya está en marcha y cuya culminación está prevista para marzo de 2022, con una inversión de 32 000 millones de pesos (unos USD 1.600 millones).



En la primera etapa pretende vacunar al personal sanitario y en la segunda a unos 15 millones de personas de la tercera edad.



México tiene acuerdos por 34,4 millones de dosis de Pfizer, 77,4 millones de la británica AstraZeneca, 35 millones de CanSino y 34,4 millones de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además de un posible compra de 24 millones de dosis de la rusa Sputnik V.