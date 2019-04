México opta por mantener separados temas migratorios y comerciales ante EE.UU

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de México optó este jueves 4 de abril del 2019, por mantener separados temas migratorios y comerciales ante las presiones del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien dio a México un año para frenar el flujo de drogas en la frontera, y amenazó con imponer aranceles a sus automóviles.

"Para el Gobierno de México es importante mantener separados temas de migración y temas comerciales", dijo la secretaría de Economía, Graciela Márquez, en un conferencia conjunta con el director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevedo, en Ciudad de México.



"El Gobierno de Estados Unidos algunas veces mezcla los dos temas pero para nosotros es muy importante mantener en un carril la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y en otro los temas que tienen que ver con migración", añadió.



Márquez dijo que en términos de nuevos aranceles ambos países tendrían que "estarlos discutiendo en términos de la relación entre socios comerciales que están modernizando un acuerdo comercial".



Trump dijo este jueves 4 de abril del 2019, en Washington que dará a México un año para frenar el flujo de drogas que entran en su país por la frontera común, y afirmó que si no lo hace, impondrá aranceles a sus automóviles, lo que supone una retirada de su amenaza de cerrar de inmediato la zona limítrofe.



"Vamos a darles un plazo de un año, y si las drogas no paran, o paran en su mayoría, vamos a imponer aranceles a México y sus productos, en particular los autos. Y si eso no detiene las drogas, vamos a cerrar la frontera", afirmó Trump a los periodistas durante un acto en la Casa Blanca.



En su turno de palabra, Azevedo dijo que todos los países tienen espacio para desarrollar políticas públicas y comerciales de la manera que mejor les convenga.



"Pero tienen obligaciones y acuerdos que contrataron con otros países" y dijo que la OMC les da el marco en que las relaciones comerciales "deben desarrollarse".



Sobre un cálculo de potenciales pérdidas económicas de los productores mexicanos, Márquez dijo que "es muy complicado" hablar de cifras.



Estimó que la afectación más importante es a vegetales frescos ya que el 70 % de estos son enviados por México a Estados Unidos por el cruce fronterizo de Nogales, en el norteño estado de Sonora, y en aduanas del noroeste del país.



Dijo que no se registraron afectaciones en embarques por las previsiones que tomaron los exportadores mexicanos y señaló que no sólo estos van a resultar afectados sino también los importadores y los consumidores estadounidenses que no encuentren vegetales frescos en supermercados muy pronto.



Márquez dijo que el Gobierno mexicano no puede actuar con base en declaraciones sino en hechos y explicó que, los hechos sucedidos hasta el momento, como el cierre administrativo y durante unas horas este domingo en Nogales, "no dan para levantar una queja".



"Cuando venga una medida de otra naturaleza entonces seguramente estaremos actuando", remachó.