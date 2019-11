México ha atendido a 11 290 menores migrantes no acompañados este 2019

LEA TAMBIÉN

Un total de 11 290 menores migrantes no acompañados han sido atendidos por las autoridades migratorias a lo largo de este 2019, informó este martes 12 de noviembre del 2019 el organismo migratorio de México.

"El Instituto Nacional de Migración (INM) informa que, en lo que va del presente año, a través de los Oficiales de Protección a la Infancia, se ha asistido en estricto apego a las leyes a 11.290 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, de los cuales la mayoría son de nacionalidad hondureña, guatemalteca, salvadoreña y nicarag ense", indicó el organismo en un boletín.



De los 11 290 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que han sido asistidos por el INM, 4.836 provienen de Honduras; 4.118 de Guatemala; 1.512 de El Salvador; 107 de Nicaragua y 717 más de otros países, indicó.



En tanto, del universo total, 3.221 se encuentran en el rango de edad de cero a 11 años y 8 069 más integran el grupo poblacional de 12 a 17 años. Por sexo, 7 619 son hombres y 3.671 son mujeres.



Según explicó la dependencia federal, ante la presencia de menores migrantes no acompañados, los agentes del INM dan aviso a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, "a fin de salvaguardar sus derechos humanos y, una vez establecida su condición migratoria".

A continuación, son llevados a instancias federales, estatales y municipales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para su protección y atención inmediata.



Todo ello acorde a las leyes Migratoria y General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Protocolo de actuación para asegurar el respeto a los principios y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.



Dichas regulaciones son procedimientos administrativos migratorios que establecen las disposiciones aplicables para la salvaguarda del interés superior de la niñez y los estándares internacionales en la materia.



"Con estas acciones, el Instituto Nacional de Migración atiende las solicitudes de información planteadas durante la conferencia de prensa matutina llevada a cabo este lunes en Palacio Nacional", puntualizó.



Desde octubre de 2018 miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, empezaron a cruzar en caravana México para llegar a Estados Unidos.



A inicios de junio, Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo migratorio que evitó que el primer país impusiera aranceles a todos los productos provenientes del segundo.

A raíz de ello, México envió a las fronteras norte y sur a la recién creada Guardia Nacional, lo que ha provocado una reducción de cerca del 60 % del flujo migratorio.



El refuerzo del control migratorio ha cosechado críticas de organizaciones civiles al considerar que no se respetan los derechos humanos de los migrantes.



Además, ha habido casos que han conmocionado la opinión pública, como el fallecimiento de una menor guatemalteca dentro de una estación migratoria al caer de una litera el pasado 15 de mayo.



Tras llevar a cabo una investigación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México consideró que la autoridad migratoria fue negligente a la hora de atender médicamente a la niña de diez años.