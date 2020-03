México anuncia medidas de prevención tras casi duplicar sus casos de covid-19

LEA TAMBIÉN

Tras casi duplicar el número de casos confirmados de covid-19 en 24 horas, al pasar de 26 a 41, el Gobierno mexicano anunció este sábado 14 de marzo del 2020 medidas para mitigar el esparcimiento de le enfermedad en la "transición" hacia la fase 2 de la epidemia.

El paquete de acciones, llamado "Jornada Nacional de Sana Distancia", del 23 de marzo al 19 de abril, implica medidas básicas de prevención, suspensión temporal de actividades no esenciales en los sectores público y privado, reprogramación de eventos masivos de más de 5 000 personas y la protección de los adultos mayores.



"Estas intervenciones ya no son solamente las que se focalizan a la contención por individuo infectado, sino las que son colectivas. Y estas ya entran en el capítulo de mitigación. Mitigación quiere decir reducir, hacer más lenta la transmisión", expuso Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.



El Gobierno mexicano se había resistido a tomar medidas drásticas para contener el covid-19, pero el ritmo de contagio de los últimos días, de pasar de 15 casos el jueves a 46 este sábado 14 de marzo, motivó a las autoridades sanitarias a actuar de esta manera.



Apenas unas horas antes, López-Gatell se reunió con Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para anunciar la suspensión de actividades de todo el sector educativo del próximo viernes 20 de marzo hasta el 20 de abril, lo que implica adelantar las vacaciones de Semana Santa.



La decisión afectaría a las 250 000 escuelas públicas y privadas de nivel básico, 18 000 de medio superior y 4 000 universidades con un total de 33 millones de estudiantes.



En esta última rueda de prensa, en la que la Secretaría de Salud ofrece información diaria del coronavirus, López-Gatell argumentó que se ha alcanzado el punto de inflexión para adoptar estas medidas, como la suspensión de eventos masivos, "la más intensa" hasta ahora.



"Es el momento óptimo de escalar esas medidas y pasar de la contención individual, que hemos venido haciendo desde enero, a las medidas de sana distancia social, por una razón que es la utilidad ideal de las intervenciones y otra es por hacer al mínimo las consecuencias no deseadas", justificó.



Dentro de las recomendaciones de la Secretaría de Salud está la reducción de movilidad de una zona geográfica a otra que no sea esencial, pero no concluyó una prohibición generalizada.



El funcionario de salud detalló que se han presentado casos sospechosos o confirmados en todas las entidades del país, salvo Campeche, en el sureste de la república.



Por ahora, hay otros 155 casos sospechosos en espera de confirmarse dentro de las próximas 24 horas.



De los 41 casos confirmados, 35 son ambulatorios y seis son de personas hospitalizadas, aunque todos los pacientes están estables, precisó López-Gatell.



El subsecretario aseguró que todos los casos son importados, salvo el de una mujer, del central estado de Querétaro, que se contagió porque su hijo infectado regresó de Europa, aunque eso se considera un "caso asociado de importación" y no un contagio comunitario, como lo contempla la fase 2.