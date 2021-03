México da un nuevo paso para convertir en ley el consumo lúdico de marihuana

México dio este miércoles 10 de marzo del 2021 un nuevo paso para regularizar el consumo recreativo de marihuana en el país con la aprobación en la Cámara de Diputados de un dictamen que permite la venta de cannabis, la posesión de hasta 28 gramos por persona y el cultivo de plantas en casa, entre otras cuestiones.

La legislación, que deberá volver al Senado por segunda vez para su ratificación final, obedece a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2018 declaró inconstitucional la prohibición del consumo lúdico de cannabis.



El país, donde el uso medicinal de la marihuana fue aprobado en 2017, va en camino de convertirse en uno de los mercados de cannabis más grandes del mundo, si bien asociaciones civiles denuncian que la nueva legislación sigue criminalizando a los consumidores.

Permiso para cultivo y venta



Con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones, los diputados avalaron la creación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y las reformas de la Ley General de Salud y del Código Penal, que fueron aprobadas en noviembre del año pasado por el Senado.



La iniciativa permite fumar marihuana sin presencia de menores, establece permisos para cultivar hasta ocho plantas por domicilio y crear asociaciones de consumidores con un máximo de 50 plantas.



También establece un sistema de licencias para el cultivo, así como la venta de marihuana y derivados con cannabis no psicoactivo en establecimientos autorizados.



No obstante, los diputados tumbaron la propuesta del Senado de crear el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, y encargaron a la ya existente Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) encargarse de la normativa y licencias de la marihuana.



A raíz de este cambio, la legislación tendrá que pasar de nuevo por la cámara alta, donde los senadores tendrán tiempo para aprobarla hasta el 30 de abril, fecha límite impuesta por el alto tribunal para regular el asunto.

Pepe Rivera, portavoz del Movimiento Cannábico Mexicano, organización que hace más de un año instaló una plantación de marihuana a un lado del Senado, dijo a Efe que el dictamen salido de la Cámara de Diputados es "peor" que el que fue aprobado hace cuatro meses por los senadores.



"Desaparecen el Instituto Mexicano del Cannabis y ponen a la Comisión Nacional contra las Adicciones. Es una forma de decirnos que estamos enfermos, adictos o degenerados", criticó Rivera, quien cree que la legislación incurre en una "estigmatización y criminalización".

Multas y cárcel como castigo



La nueva normativa amplía la cantidad de marihuana que puede portar una persona, de los cinco gramos actuales hasta los 28 gramos, con lo que se pueden preparar unos 28 cigarros.



No obstante, prevé multas por portar entre 28 y 200 gramos, así como penas de prisión por superar los 200 gramos que podrían llegar hasta los 15 años.

Activistas critican que la posesión no se despenalice del todo y denuncian que establecer máximos permitidos facilita que policías extorsionen a consumidores.



"Lamentablemente no se abandona el uso del sistema penal como herramienta prioritaria para el control de la marihuana", dijo Juan Francisco Torres Landa, de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)

Según los diputados partidarios de la iniciativa, se busca reducir las condenas por delitos de narcotráfico en el país y frenar la entrada a la cárcel de pequeños poseedores o traficantes de droga.



Pero para Torres Landa, mantener penas de cárcel no genera un "efecto disuasivo", sino que sigan operando "los que están acostumbrados a violar la ley", es decir el crimen organizado.



En caso de ser aprobada la iniciativa en el Senado, deberá ser promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien siempre ha evitado posicionarse sobre el asunto de la marihuana.



Torres Landa, quien fue uno de los primeros mexicanos en obtener un amparo para cultivar y consumir marihuana en 2015, recordó que este tema "avanza porque los procedimiento judiciales no dieron otra opción, pero no por voluntad de cambio del Gobierno" de López Obrador.

Un mercado con gran potencial



Una vez se apruebe la legislación, México se convertirá en el tercer país de América en regular el consumo recreativo, junto con Canadá y Uruguay, y abrirá la puerta a uno de los mercados de cannabis más grandes del mundo.



Lorena Beltrán, empresaria y miembro de la Alianza Latinoamericana de la Cannabis (Alcan), dijo a Efe que México tiene "un territorio enorme" y "las mejores condiciones ambientales" para cultivar esta planta "en cualquier región del país".



"El potencial económico es enorme, estamos hablando de generar más de 22.000 millones de dólares en menos de cuatro años porque hay una apertura a todas las áreas de la industria desde la parte medicinal, la lúdica y hasta la industrial, creemos que el cáñamo industrial va a ser uno de los mayores fuertes de México", explicó.



Según un informe de Endeavor, México es el segundo productor de cannabis más grande del mundo, con hasta 27 000 toneladas anuales.