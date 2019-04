Liberan en México a ocho expolicías acusados de desaparición forzada

LEA TAMBIÉN

La fiscalía del violento estado de Veracruz, en el este de México, informó este lunes que un juez ordenó liberar a ocho expolicías que estaban encarcelados por desaparición forzada de personas, alegando que no es un delito grave.

El fiscal Jorge Winckler dijo en rueda de prensa que los ocho individuos habían sido detenidos en 2018 acusados de la desaparición de Arturo Méndez, de 25 años.



El funcionario dijo que se presentaron “todos los elementos de prueba para acusar a los oficiales, pero el juez varió la media cautelar para que sigan su proceso en libertad”.



La autoridad judicial determinó que cuando ocurrió el caso, la desaparición forzada no era considerada delito grave en el estado, lo que ameritaría cárcel. “Es un criterio que no compartimos, pero respetamos”, dijo Winckler a periodistas.



La familia del joven denunció, en su momento, que los policías lo detuvieron en la ciudad de Córdoba y nunca lo llevaron ante un juez. Dos días después, su cadáver apareció flotando en un río con señales de tortura.



Winckler afirmó que la fiscalía “impugnará esa medida” para que los oficiales sean detenidos y encarcelados nuevamente y evitar una posible huida.



En marzo pasado, un juez exoneró de delitos graves de delincuencia organizada a otro grupo de 21 acusados, entre ellos ocho expolicías, por la desaparición forzada de cinco jóvenes veracruzanos en el municipio de Tierra Blanca.



Numerosos casos de desaparición tuvieron lugar durante la gestión del exgobernador Javier Duarte (2010-2016), hoy encarcelado por casos de corrupción y millonarios desvíos de recursos públicos.



Winckler informó que durante la nueva administración, que encabeza el gobernador Cuitláhuac Jiménez, se han presentado al menos cuatro denuncias por delitos graves cometidos por oficiales.



Entre las nuevas denuncias hay una contra un policía detenido por una probable ejecución extrajudicial ocurrida en Xalapa a principios de año.



Hasta el mes pasado, en el estado de Veracruz había 63 exfuncionarios públicos que habían sido detenidos y encarcelados en los últimos dos años acusados de desaparición forzada.



Más de 40.000 personas están desaparecidas en México en medio de una ola de violencia vinculada al narcotráfico, sobre todo desde que a fines de 2006, el gobierno lanzó una polémica ofensiva militar para enfrentar a las mafias dedicadas a esta actividad.



Desde entonces, cerca de 250 000 personas han sido asesinadas, según datos oficiales que no precisan cuántas de estas víctimas están vinculadas al combate de los criminales.