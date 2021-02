México dice que el laboratorio local está casi listo para envasar la vacuna de AstraZeneca contra covid-19

El empaque y distribución de la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca en México se ha retrasado debido a un complejo proceso de certificación que provocó importantes cambios en la planta a cargo del proyecto, dijo este martes 16 de febrero del 2021 el canciller, Marcelo Ebrard.

México no había dado el terminado a las dosis de la vacuna de las que ya recibió la sustancia activa porque el regulador sanitario tuvo que inspeccionar primero el laboratorio local que hará el trabajo y certificar que los lotes estuvieran puros y sin defectos, dijo Ebrard.



Cofepris, el regulador mexicano, hizo 185 "observaciones" durante una visita a la planta de Laboratorios Liomont, que ha producido inyecciones contra influenza estacional. Se espera que comiencen a entregar las dosis a principios de abril de este 2021.



"Tuvieron casi que hacer otra planta", explicó Ebrard en conferencia de prensa en referencia a Liomont. "Estás hablando de la salud, de la vida; entonces, sí hay que ser muy estrictos en cualquier medicamento, con una vacuna más y más cuando la vacuna es tan reciente", añadió.



En acuerdo con los gobiernos de México y Argentina, AstraZeneca planea producir millones de dosis de la vacuna, desarrollada con la Universidad de Oxford, para su distribución en toda la región. El plan cuenta con un importante financiamiento de la fundación del multimillonario mexicano Carlos Slim.



Liomont y la Secretaría de Salud de México no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre las declaraciones del canciller.



México ha recibido al menos dos cargamentos del ingrediente activo de la vacuna para ser envasados localmente para unas siete millones de dosis que aún no están listas, según datos del Gobierno.



Con el objetivo de acelerar su campaña de vacunas, que ahora se centra en adultos mayores, México también importó el domingo las primeras 870 000 dosis, de dos millones previstas, de la vacuna de AstraZeneca de India.



Los envíos de la vacuna de Pfizer-BioNTech, reiniciaron después de retrasos globales, con un vuelo que aterrizó el martes en Monterrey y otro más tarde en la capital. El Gobierno dijo que los envíos del martes eran de alrededor de 494 000 dosis.



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, visitaría la planta de Liomont durante su viaje a México, programado para finales de febrero, dijo Ebrard.