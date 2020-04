Ciudad de México reparte kits médicos y alimentos a personas con síntomas de covid-19

LEA TAMBIÉN

Mascarillas, gel desinfectante y paracetamol son parte de los productos que está enviando el gobierno de Ciudad de México a quienes reportan síntomas similares a los del covid-19, una iniciativa que ha sorprendido gratamente a vecinos de la metrópoli.

Además de productos médicos, el gobierno entrega una despensa de alimentos como cereal, galletas y avena, así como una tarjeta con 1 000 pesos de ayuda (unos USD 42).



El objetivo del programa, inédito en el país, es que las personas con síntomas no salgan de su casa y eviten propagar el virus en la capital mexicana, donde viven casi 9 millones de personas.



Las autoridades obtienen los datos de los pacientes mediante un sistema en que las personas reportan síntomas del virus vía mensajes de texto, y se evalúa si son portadores de la enfermedad.



“Se les aplica un test. Se les hace una serie de preguntas para ver el tema de la sintomatología”, explica a la AFP Edgar Villar, director territorial de participación ciudadana del gobierno capitalino.



Villar habla desde un establecimiento del gobierno donde se empacan y apilan los paquetes sanitarios y de alimentos. Llevarlos hasta sus destinatarios, sin embargo, no siempre es sencillo por el tamaño de la ciudad.



La AFP realizó un recorrido con una brigada en el norte de la urbe, en donde, tras un rato intentando hallar las direcciones, los kits se entregaron a las esposas de dos hombres con síntomas, como tos constante, y a una mujer que acompaña a su hijo enfermo.



Desde la semana pasada, el gobierno ha entregado cerca de 2 500 paquetes médicos y de alimentos y prevé repartir 50 000.



El programa ha sido bien acogido por la población, que aplaude también la rapidez con la que se envía, una virtud poco común en los servicios gubernamentales y de salud en México.



“¿Qué es esto? ¿Suecia?”, dijo una usuaria de Twitter al recibir uno de estos paquetes aludiendo a los apoyos que suelen dar los países nórdicos a sus ciudadanos.



“Ay. Quiero llorar y no sé cómo sentirme. Por ser caso sospechoso de covid-19 hoy vinieron a mi casa a traerme mi kit médico y una despensa”, agregó.



Iael Feldman, una mujer de 27 años que mostró síntomas similares a los del coronavirus, encontró en el kit médico productos de higiene que están agotados en varias tiendas.



“Es un kit bastante completo, el kit médico me viene bien, solo tenía tapabocas de tela, tampoco tenía alcohol en gel y el paracetamol estaba agotado”, dice a la AFP.



“Están actuando bastante rápido. Mandé mi mensaje, me marcaron, al siguiente día ya tenía este kit”, agrega.