México investiga el desplome de una avioneta con droga, el segundo en menos de un mes

Autoridades mexicanas dijeron el miércoles 7 de octubre de 2020 que investigan la caída de una aeronave con droga en el centro del país, el segundo incidente de su tipo en pocas semanas.

El accidente ocurrió el lunes cuando el pequeño aeroplano Cessna cargado supuestamente con cocaína se precipitó en el central estado Querétaro, luego de una persecución por los aires tras ser detectado por las fuerzas armadas, relató la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado.



Las autoridades reportaron el deceso de dos tripulantes.



Fuentes federales dijeron a Reuters que "desde que el incidente fue reportado por la policía municipal de Querétaro se investiga el caso", y que aún no habían sido identificadas las personas que murieron.



Un video compartido en redes sociales mostró imágenes de la avioneta volando a baja altura, mientras era seguida de cerca por helicópteros de la fuerza pública mexicana.



"La persecución inició en Oaxaca (a unos 700 kilómetros de Querétaro)", dijo una fuente de la Sedena que pidió no ser identificada por no estar autorizada a hablar del tema. "Al parecer ellos se quedaron sin combustible", agregó.



Se trata del segundo caso en menos de un mes en el que una aeronave con droga se estrella tras haber violado el espacio aéreo mexicano. A fines de septiembre, un avión Hawker 800, que habría sido robado en México y viajó a Venezuela, se accidentó al tratar de aterrizar clandestinamente en Guatemala.