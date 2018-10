México impedirá ingreso a migrantes hondureños que incumplan requisito legal

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de México les reiteró este lunes, 15 de octubre del 2018, a los integrantes de la caravana de hondureños que pretende dirigirse a Estados Unidos, que le impedirá la entrada a los migrantes que no cumplan con los requisitos que marca la ley de este país.

En un comunicado, el Instituto de Migración de México (INM), manifestó que en el caso de que esta caravana llega a la frontera mexicana con Guatemala con la intención de ingresar al país se procederá a revisar que se cumpla con los requisitos legales.



"El personal de migración deberá revisar el cumplimiento de los requisitos que marca la ley, y a quienes no los cumplan, no se les permitirá el ingreso", apuntó el Instituto, que depende del ministerio de Gobernación.



El INM precisó que México tiene medidas de protección que son utilizadas cada año por "miles de centroamericanos", no obstante no prevé permisos de acceso sin cumplir las normas legales para dirigirse a un tercer país.



La caravana de un millar de migrantes salió el 13 de octubre de San Pedro Sula (norte de Honduras) con la idea de entrar en México por Tapachula, en el sureño estado de Chiapas, donde esperan conseguir albergue en un refugio para migrantes.



Tapachula fue en marzo pasado el punto de inicio de una multitudinaria caravana de migrantes centroamericanos que también partió rumbo a Estados Unidos con unos 1 200 participantes, la cual provocó tensiones entre México y Estados Unidos ante las críticas del presidente Donald Trump.