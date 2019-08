Las autoridades mexicanas reportan que desde el 2006 se han encontrado más 3 000 fosas y 5 000 cuerpos 

LEA TAMBIÉN

Más de 3 000 fosas clandestinas con casi 5 000 cuerpos han sido descubiertos en México desde que el gobierno lanzó una polémica ofensiva militar contra el narcotráfico en 2006, dijeron autoridades este viernes 30 de agosto de 2019 en un histórico informe.



En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Comisión Nacional de Búsqueda -encargada de buscar a las 40 000 personas reportadas como desaparecidas en el país -informó que se han hallado 3 024 fosas clandestinas en México, con al menos 4.974 cuerpos en su interior.



“ Es la primera vez que desde el Gobierno Federal se hace un reconocimiento del número de fosas clandestinas ” , dijo Karla Quintana, comisionada Nacional de Búsqueda, que presentó el informe junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador en su habitual conferencia matutina.



Mientras el gobierno presentaba estas cifras en Palacio Nacional, familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos realizaron protestas afuera del edificio, donde trabaja y vive el presidente.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de #DesapariciónForzada, el @GobiernoMX reitera su compromiso a seguir trabajando en coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y comisiones de búsqueda para localizar a personas desaparecidas. pic.twitter.com/tbY9bEHAdt — Gobernación (@SEGOB_mx) August 30, 2019



Portando grandes fotos de sus familiares desaparecidos, decenas de personas coreaban “ nuestros hijos, ¿dónde están? ” .



Las desapariciones no han disminuido con la llegada de López Obrador, de acuerdo con el informe, el más completo que se ha hecho sobre el tema hasta la fecha: del 1 de diciembre, cuando el izquierdista asumió la presidencia, al 14 de agosto se han identificado 522 fosas con al menos 671 cuerpos.



Solo 200 de esos cadáveres han sido identificados, y 116 entregados a sus familias, de acuerdo a los datos proporcionados por la comisión.



Esas cifras son sintomáticas del desbordamiento del sistema forense en México, donde unos 26 000 cuerpos sin identificar se derraman de las morgues.



El subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, afirmó, por su parte, que el hallazgo de estas fosas está ligado con el crimen organizado y otras más vinculadas a autoridades en el ámbito local.



“ En gobiernos anteriores lo minimizaron y ahora la búsqueda de personas la tomaremos como una prioridad ” , apuntó Encinas.



México ha sido golpeado por una ola de violencia desde que declaró la guerra contra los poderosos cárteles de droga.



Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno lanzó el operativo militar antidrogas, el país ha registrado más de 250 000 homicidios, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos estarían ligados al crimen organizado.