México definirá fecha y forma de regreso a actividades, tras pico de coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes 8 de mayo de 2020 que la próxima semana tendrá una propuesta para retomar la normalidad tras superar el pico de contagio del coronavirus, mientras sectores clave como el automotor presionan por reiniciar operaciones tras semanas de suspensiones.

El levantamiento de las restricciones ejecutadas por las autoridades mexicanas para contener la propagación local del brote surgido a China a fines de 2019 sería gradual, por regiones y sectores, según el Mandatario.



México reportó el jueves 7 de mayo de 2020 un nuevo récord diario de fallecimientos por el nuevo coronavirus, con 257 decesos más en las 24 horas previas para un total de 2 961, y estiman que el país se encuentra actualmente en el punto más álgido de la pandemia.



"El lunes (11 de mayo) me van a presentar ya una propuesta inicial y nosotros queremos ya darla a conocer a ustedes y a los mexicanos el miércoles o el jueves", dijo López Obrador en su rueda de prensa diaria sobre la labor de análisis de la situación que están realizando los miembros del Gabinete.



Diferentes sectores económicos mexicanos cuya producción está vinculada con las cadenas de valor con Estados Unidos han presionado al Gobierno mexicano para que se reactiven las actividades económicas no esenciales suspendidas desde abril. Se plantea que la paralización sea, al menos, hasta el 17 de mayo en algunas zonas y hasta el 1 de junio en todo el país.



El Presidente mexicano dijo que la reanudación es una decisión unilateral vinculada con la evolución del pandemia pero que se mantienen conversaciones con autoridades estadounidenses para coordinar el reinicio de los procesos productivos.



Uno de los sectores que enfrenta más presiones para abrir de nuevo es la industria automotriz, que es la columna vertebral del sector manufacturero de México y está fuertemente integrada con el resto de América del Norte.



La producción y las exportaciones de automóviles de México colapsaron en abril, luego de la pandemia del coronavirus obligó a cerrar las plantas y minó la demanda de nuevos vehículos por parte de los consumidores.



Fuentes de la industria dicen que el 18 de mayo es visto como una fecha tentativa para empezar a reabrir el sector automotor, pero eso depende de que la Secretaría de Economía o el Ejecutivo les dé luz verde.



"Hasta ahora el plan es (reiniciar) para el día 18 de mayo. Esto es extraoficial ya que hasta ahora las armadoras no se han pronunciado debido a que necesitan el aval del Gobierno federal", dijo Cuitláhuac Pérez, presidente de Cluster Automotriz del industrial estado Aguascalientes en México.



"Si se da el aval de la Presidencia de la República, entonces el arranque sería gradual ya que los requerimientos de producción recibidos (de los clientes) para este mes muestran una reducción de más del 30% comparado con hace tres meses", dijo Pérez.



General Motors está informando a los trabajadores en sus instalaciones de Silao, en el central Guanajuato, que se preparen para un posible reinicio el 18 de mayo, según dos trabajadores de la planta, aunque un portavoz de la empresa en México dijo que las operaciones no pueden reiniciarse hasta que el Gobierno publique el plan de reactivación y la fecha.



La firma ha enviado consejos de seguridad para los empleados, que incluyen tomar sus temperaturas en la entrada de la planta y mantener una distancia de 1,5 metros de otras personas, según un documento de la compañía.



"No hay fecha confirmada aún. Y no iniciaremos hasta que la Secretaría de Economía publique la fecha a partir de la cual podríamos regresar a labores", dijo el portavoz de GM México.



A los armadores locales se les pidió completar una autoevaluación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que sería usado por el Gobierno para decidir si los trabajadores pueden regresar a sus puestos de manera segura y las plantas pueden reabrir, dijeron dos fuentes.



El cuestionario pide a las empresas que califiquen su cumplimiento según diversos estándares de ingeniería, administración, equipo de protección personal, capacitación y promoción a la salud, a fin de diagnosticar si cumplen con las condiciones para mantener saludables a los trabajadores.



"Es una autoevaluación, pero también es la medida con la que se nos medirá", dijo Pérez, aunque otras fuentes señalaron que es un borrador y se desconocen cuáles serán los requisitos definitivos que exijan las autoridades de salud.