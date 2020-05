México acumula 2 154 decesos por coronavirus, total de casos sube a 23 471

LEA TAMBIÉN

Este domingo 3 de mayo de 2020, México reportó 93 decesos relacionados con la pandemia de coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales subió a 2 154 en ese país, informaron las autoridades de Salud.

En las últimas horas se registraron, además, 1 383 nuevos casos confirmados de la nueva cepa del virus, elevando la cifra a un total de 23 471 contagios.



No obstante, estimaciones oficiales indican que el número de casos en el país podría ser hasta nueve veces mayor debido a que muchos infectados podrían no haber desarrollado síntomas o no fueron debidamente diagnosticados.



Hasta ahora, el virus ha contagiado a 3,47 millones de personas y cobrado la vida de 243 702 en todo el mundo y amenaza con desencadenar una profunda recesión global.