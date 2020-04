México con 9 501 contagios y 857 defunciones por covid-19

LEA TAMBIÉN

Las autoridades sanitarias de México reportaron, este martes 21 de abril de 2020, 9 501 contagios acumulados de covid-19 con 729 casos nuevos, el 8,3% de aumento en relación con los 8 772 del reporte previo, con 857 fallecimientos, 145 más que el día anterior.

Entre los 9 501 contagios acumulados, "3 185 son considerados como casos activos al haber desarrollado la enfermedad en los últimos 14 días y que se considera pueden transmitir la enfermedad", explicó el director de Epidemiología, José Luis Alomía.



"Los casos activos, el 34% de los 9 501, son los que iniciaron los síntomas los últimos 14 días y representan la epidemia activa (...) que pueden seguir transmitiendo la enfermedad", explicó el experto al presentar el informe diario sobre el covid-19.



No obstante, el Gobierno mexicano, que no aplica pruebas masivas a la población, calcula que la cantidad de enfermos en el país podría ser casi nueves veces mayor a la registrada.



Asimismo, las autoridades tienen registrados 8.262 casos sospechosos que están a la espera de los resultados de los exámenes de laboratorio para confirmar si tienen o no la enfermedad, de acuerdo con el reporte técnico, que tiene corte a las 13:00 horas (19:00 GMT) del 21 de abril.



Las autoridades han revisado a un total de 43.115 personas de las cuales 32.968 han sido negativos al coronavirus, explicó el director de Epidemiología.



Confirmó que registraron 145 fallecimientos en las últimas 24 horas para un total acumulado de 857 decesos, de cuales el 69 % corresponde a personas del sexo masculino.



La mayoría de las defunciones registradas están relacionadas con enfermedades previas como hipertensión, obesidad, diabetes, entre otras.



La Ciudad de México es la jurisdicción con el mayor número de casos activos confirmados con un total de 883, seguido por los estados de México, Baja California, Tabasco y Sinaloa, señaló el informe.



Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, informó que este día se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que establece "la obligatoriedad de que las entidades notifiquen a la red de vigilancia la ocupación hospitalaria".

Las autoridades sanitarias de México decretaron esta mañana el inicio de la fase masiva de contagios en la cual los casos se cuentan por miles y también la extensión de las medidas de sana distancia hasta el próximo 30 de mayo.



En esta fase de la pandemia, las autoridades llamaron a reforzar la medidas de higiene y a que la población cumpla con las recomendaciones de quedarse en casa, lavarse las manos al menos cada hora, utilizar gel antibacterial, cubrebocas y mantener la sana distancia.