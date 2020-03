México confirma 848 casos de covid-19 y descarta hacer prueba al Presidente

LEA TAMBIÉN

El Gobierno mexicano reportó este sábado 28 de marzo del 2020 un total de 848 casos de covid-19 en su país, lo que representa 131 más que el día anterior, cuando se contabilizaban 717, y un aumento del 18,2 %; además de 16 muertos, cuatro en las últimas 24 horas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se hará la prueba del coronavirus pese a haber convivido hace 10 días con el gobernador del estado central de Hidalgo, Omar Fayad, quien reconoció hoy sábado haberlo contraído, según el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.



"No aplica porque el periodo relevante de contagiosidad empieza, en el caso de la persona afectada, en el momento en que empieza a desarrollar síntomas. La probabilidad de que una persona en el periodo previo a los síntomas, es decir el periodo de incubación, sea contagioso es muy baja", aseveró.

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una gira de trabajo en el municipio de San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora (México) el sábado 28 de marzo del 2020. EFE



Última oportunidad

Al informar de que hay 2 623 casos sospechosos, la Secretaría (ministerio) federal de Salud también advirtió de que uno de cada 10 contagios, el 10 %, han sido comunitarios por carecer de antecedentes de información, además de que el 12 % han requerido hospitalización.



Con este panorama, México tiene su "última oportunidad" para controlar el virus y evitar una situación catastrófica como la que afrontan países europeos y Estados Unidos porque se ha alcanzado un punto en que la transición deja de ser lenta para ser "extremadamente rápida", indicó López-Gatell.

Vista aérea de Xochimilco casi vacío, una red de canales y jardines flotantes que es una de las principales atracciones turísticas de la Ciudad de México, el 28 de marzo de 2020. Foto: AFP