México ajusta cifras de covid-19 y supera los 81 000 muertos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El gobierno de México ajustó este lunes 5 de octubre del 2020 las cifras de covid-19 para incluir casos sospechosos sin testeos, lo que elevó los fallecimientos a 81 877 y los contagios hasta 789 780, informó la secretaría de Salud.

Con esta nueva estimación, en 24 horas la cifra de fallecidos se elevó en 2 789 y la de contagios en 29 115, aunque parte de los casos incluidos se han registrado desde la llegada del virus a México, a finales de febrero. Entonces, no habían sido sumados por la falta de confirmación con pruebas.



Tras el ajuste, se suman al registro los denominados casos por “asociación” , es decir, aquellos a los que no se realizó un análisis “pero se tenía información de habían sido contactos de un caso confirmado”, explicó en rueda de prensa José Luis Alomía, director de epidemiología de Salud.



También en adelante se añadirán casos, sobre todo a los fallecidos, que no pudieron ser analizados, pero que conforme a los síntomas y evolución están siendo estudiados, y podrían ser considerados como infecciones de covid-19 por autoridades sanitarias.



Hasta ahora, México informaba sólo los casos que habían sido confirmados en pruebas de laboratorio.



México es uno de los países que realiza menos pruebas en el mundo, con 12,72 por cada 1.000 habitantes, según la estimación más reciente de la Universidad de Oxford.



México es el cuarto país con más fallecimientos por covid-19, detrás de Estados Unidos, Brasil e India.