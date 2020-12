México aumenta el salario mínimo en 15% pese a reclamos del sector patronal

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) aprobó este miércoles 16 de diciembre del 2020 un incremento global del 15% en el salario mínimo mexicano con el apoyo del Gobierno y el sector obrero, pero el voto en contra de todas las organizaciones empresariales.

Con la subida, el salario mínimo a escala nacional pasa de 123 22 pesos diarios (cerca de USD 6,1) a 141,70 pesos (USD 7,08), mientras que en la zona especial de la frontera norte crece de 185,56 pesos (USD 9,2) a 213,39 pesos al día (USD 10,66).



La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reveló en un comunicado la aprobación de los aumentos, a los que tachó de "irracionales" y "aprobados sin consenso".



"Se arroja a millones de microempresarios toda la carga del incremento, lo que combinado con la aceleración de los contagios por la pandemia covid-19 y el consecuente cierre de operaciones de más empresas, es inminente la quiebra de miles de negocios", argumentó la Coparmex.



Los empresarios reprocharon que el aumento ocurra en un momento en el que la crisis de covid-19, además de 115 000 muertos y casi 1,3 millones de contagios, ha provocado una contracción anual del 9,6% del PIB en los primeros nueve meses del año.



El sector privado ha criticado la falta de apoyos económicos del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ha rechazado endeudarse para "rescatar a los de arriba" como en el "periodo neoliberal".



Por ello, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que representa a la cúpula empresarial mexicana, defendió que su "voto fue razonado", al considerar que las metas que se trazó el Gobierno de incremento al salario mínimo no pueden persistir.



"(Los objetivos) no pueden permanecer intactos en las circunstancias actuales de la economía, gravemente afectadas por la pandemia. Más aún, cuando las empresas han sido llamadas por la autoridad a proteger el empleo, objetivo que han asumido en todo el año", lamentó el CCE.



Sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) defendió el incremento al señalar que permite que México suba ocho posiciones a nivel internacional en el salario mínimo, al llegar al sitio 76 de 135 países.



La meta del actual Gobierno es llegar a los primeros 60 lugares, indicó Luisa María Alcalde, titular de la STPS.



"De forma progresiva y responsable se recupera el poder adquisitivo en favor de los que menos tienen", comentó la Secretaria, al detallar que por primera vez incluyen a trabajadoras del hogar y jornaleros.



Al anunciar su propuesta la semana pasada, el presidente López Obrador presumió que su administración ha incrementado en 30% el salario mínimo en términos reales en dos años y que "no ha habido inflación".



El incremento que entrará en vigor en 2021 se suma al de 20% de 2020 y de 16% en 2019, recordó la STPS.