Fiscal confirma abuso sexual en niña de 7 años asesinada en México

Fátima, la niña de 7 años que apareció muerta en una bolsa de basura en el sur de la capital mexicana, sufrió abuso sexual y golpes, confirmó este martes 18 de febrero del 2020 Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México.

"Está en los resultados de la necropsia", comentó Godoy a pregunta expresa de un reportero en una rueda de prensa en la que no reveló cuál es la principal línea de investigación del presunto secuestro y feminicidio, por el que todavía no hay ningún detenido.



Al informar que tomará "personalmente la investigación", la fiscal reveló que indagan a entre 10 y 12 funcionarios capitalinos por posibles negligencias en la denuncia y búsqueda de Fátima, que desapareció en la zona de Xochimilco y fue hallada muerta en la de Tláhuac.



Familiares de la menor de edad han acusado de omisión a las autoridades porque denunciaron la desaparición de la niña el 11 de febrero, pero los investigadores no encontraron el video que muestra a una mujer desconocida llevársela de la escuela hasta el 15 de febrero, el día en el que hallaron su cuerpo.



"Cualquier acto de omisión o negligencia que sea detectado será sancionado conforme a la ley", prometió Godoy.



La fiscal capitalina también anunció que distribuirán 15 000 volantes y carteles con el retrato robot de la mujer, aún no identificada, que se llevó a Fátima, presuntamente, a un domicilio cercano, que ya registraron.

Aunque no hay detenidos, el órgano autónomo ha interrogado a cinco testigos, algunos de los que están vinculados con la vivienda donde la niña habría estado secuestrada.



Pese a argumentar que los protocolos "se cumplieron" y "se activaron" en su momento, Godoy pidió revisarlos, en particular la alerta AMBER, un aviso internacional que se aplica con menores de edad desaparecidos y que consiste en la difusión masiva de las fotografías e información personal.



"No fueron suficientes para lograr su localización con vida", justificó la servidora pública.



Tras el caso, #JusticiaParaFátima se ha convertido en tendencia en México, un país que registró el año pasado 1 006 feminicidios, como se tipifica al asesinato de una mujer por violencia machista o de género, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).



De esos feminicidios, 98 fueron casos de menores de edad, además de otros 191 clasificados como homicidios dolosos, según el SESNSP.



El asesinato de Fátima ocurrió apenas una semana después del feminicidio de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años descuartizada por su pareja en la alcaldía Gustavo A. Madero, también en la capital del país.

Además de la crueldad del crimen, el caso despertó una movilización nacional porque funcionarios capitalinos filtraron fotografías de la víctima a los medios y por la respuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.



Con pintadas como "AMLO feminicida" y la lectura de un manifiesto, decenas de mujeres se concentraron este martes frente al Palacio Nacional, mientras López Obrador ofrecía su conferencia de prensa matutina.