Plan para ampliar Metrovía hacia Samborondón y Durán

De lunes a viernes, entre las 07:00 y 09:30, los cuatro puentes del complejo de la Unidad Nacional registran un alto flujo vehicular. Ese el punto de conexión de Guayaquil con Samborondón y Durán.

Ya en la vía de acceso al Puerto Principal, en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, la alta presencia de buses intercantonales y vehículos particulares vuelve lento el tráfico.



Ese escenario es una de las causas que ha motivado a los municipios de Durán y Samborondón, considerados como parte del ‘Gran Guayaquil’, planificar una solución. La estrategia es la ampliación del sistema de transporte integrado Metrovía que opera en Guayaquil. El plan es conectar esas localidades con la red que funciona en la urbe porteña.



En esa línea, se propone la integración de la transportación pública para viabilizar “un sistema multimodal para la movilidad entre Guayaquil, Samborondón y Durán”.



El estudio de movilidad, a cargo del consultor César Arias, se firmará a finales de este mes. Los equipos técnicos de los cabildos se integrarán al trabajo que determinará el tipo de transportación que beneficie a usuarios y operarios. También definirá si es necesario el uso de buses alimentadores nuevos o los articulados.



El estudio establecerá la demanda, la tarifa, la forma de las paradas, si se necesita o no un carril exclusivo. “Para las tarifas hay que tomar en cuenta lo que está sucediendo ahora; cuáles son los ingresos que tienen los operadores, cuánto están pagando los usuarios”, dice Arias. Además, determinará cuáles serán las alternativas de integración tarifaria.



Aunque se esperan esos resultados, Samborondón ya ha identificado los puntos críticos de la alta frecuencia de pasajeros. Estos se suben o bajan de los buses en los sectores entre los kilómetros 1 y 3 y a la altura del punto de acceso a Ciudad Celeste y la Isla Mocolí.

En esos tramos se concentra, principalmente, el sector comercial, inmobiliario y de salud de la parroquia urbana satélite La Puntilla.



Carlos León, coordinador general de la Autoridad de Tránsito de Samborondón, señala que la idea inicial es que el sistema multimodal en el cantón use unidades alimentadoras y no articuladas porque ese tipo de transporte demanda otras características como un carril exclusivo, armado con hormigón y no con asfalto.



Aunque los estudios definirán la ruta, dijo que la idea inicial ha sido que las unidades presten un servicio que arranque a la altura de la terminal de la Metrovía Río Daule, frente a la Terminal Terrestre de Guayaquil, recorra los puentes de la Unidad Nacional, La Puntilla y llegue hasta la estación Metrobastión, en el noroeste de Guayaquil, pasando por la Aurora (en Daule). Haría un viaje en forma circular.



León explica que muchas de las personas que van a trabajar a la vía a Samborondón toman los buses desde la terminal de Guayaquil y desde la zona de la Perimetral. En primera instancia esa podría ser una ruta.



El estudio deberá definir la implementación de los buses que trabajarían esa ruta, pues no hay cooperativas propias samborondeñas, sino que ahora van empresas que son de Guayaquil. Sin embargo, al menos dos compañías de buses de otros cantones ya han mostrado el interés de trabajar ahí.



En Durán, en cambio, este sistema podría integrarse incluso al sistema aerosuspendido Aerovía. Ese proyecto se inaugurará en el primer trimestre del 2020 y movilizaría a unas 40 000 personas cada día entre ese cantón y el centro del Puerto Principal.



Dalton Narváez, alcalde duraneño, comentó días atrás que busca un buen servicio. Y que la idea es que los ciudadanos de su cantón puedan movilizarse hacia Samborondón y Guayaquil con un solo pasaje. “Estamos analizando algo parecido a la Metrovía, queremos un sistema digno”. En este sistema con el pasaje de USD 0,30 el usuario usa los alimentadores y el articulado.



Narváez dice “no vamos a dejar a nadie afuera, las cooperativas Panorama, 16 de Octubre y la 17 son los socios estratégicos de esta Metrovía”.



Por ejemplo, Panorama recorre el sector de El Recreo, el centro de Durán y llega al casco central de Guayaquil. Actualmente cobra un pasaje de USD 0,35 y es una de las más demandadas.



Andrés Roche, gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil, cree que es el momento de lograr una integración y trabajar en macomunidad. Pero él aclaró que no necesariamente este proyecto implicaría adoptar una caja común del pasaje.



De acuerdo con César Arias, los estudios van a determinar si puede existir una integración total operacional y trarifaria de las tres urbes.