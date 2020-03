Metro de Quito y Tranvía de Cuenca presentarán un proyecto de ley a la Asamblea Nacional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Metro de Quito y el Tranvía de Cuenca presentarán durante este marzo del 2020 un proyecto de ley a la Asamblea Nacional. El propósito es generar un modelo eficiente que garantice la calidad del sistema de transporte ferroviario, puesto que en el país no existen marcos legales regulatorios para este fin.

La tarde de este martes 3 de marzo del 2020 se realizó la primera mesa de trabajo conjunta entre autoridades del Metro de Quito y el Tranvía de Cuenca, concejales del Distrito Metropolitano y especialistas en transporte.



Edison Yánez, gerente del Metro de Quito, explicó que se busca definir un proyecto de ley que permita gestionar un transporte de calidad bajo estándares internacionales. Entre los temas importantes está la reforma a la Ley de Tránsito y de Contratación Pública para la operación, mantenimiento y acompañamiento de expertos internacionales en este sistema de transporte.



La ley actual, al ser de Tránsito y no de Gestión de Transporte, no facilita la cooperación de operadores internacionales que permitan mejorar los servicios. Por tanto, se trasforma en un problema nacional que debe ser resuelto por la Asamblea, dijo Yánez.

Actualmente, los procesos de compras públicas para mantenimiento de este sistema tampoco permiten realizar economías de escala por lo que se dificulta programar el área operacional con las formas de contratación. Además, el mantenimiento, que se realiza de acuerdo con la cantidad de horas o kilómetros recorridos de una unidad, no puede ser planificado de manera acorde.



Yánez mencionó que en caso de que llegara a existir una mayor o menor proyección de kilómetros, no es posible realizar compras en volumen puesto que la Contraloría del Estado fiscaliza las compras. Además, sostuvo que en el país no existe el personal especializado para desempeñarse en el Metro.



Se requieren repuestos y servicios especializados que con la Ley de Contratación Pública se vuelven procesos demorados y más costosos a lo largo del tiempo. Con estos esquemas las empresas públicas no podrán ser eficientes y sustentables. En tres años, por ejemplo, se volverá a hacer nueva licitación en la operación del Metro, si no existe reforma a la ley, explicó la Empresa Metro de Quito. Es una de las razones por las cuales también se plantearán reformas a la Ley orgánica del sistema nacional de Contratación Pública.



La Empresa Metro de Quito ha presentado un marco de 10 parámetros y 105 indicadores medibles de calidad para garantizar que la experiencia de cada usuario sea la más positiva durante todo el trayecto en el sistema. Estos niveles de calidad fueron socializados con el Tranvía de Cuenca, y será la línea base para la construcción de la propuesta de ley.



“Nos damos cuenta de que, lamentablemente, la ley de Compras Públicas es muy genérica y no contempla al transporte con un marco jurídico específico y eso permite que se magnifiquen las ineficiencias del transporte público sin regular su calidad”, afirmó Yánez.



El concejal Bernardo Abad indicó que se reunió con Yánez y Carolina Ormaza, gerenta del Tranvía de Cuenca, para conocer el proceso de inicio de operaciones y la aprobación de tarifas del Tranvía. “Esa experiencia nos servirá para implementarla y adaptarla a nuestro Metro”.



El Tranvía de Cuenca, que está planificado iniciar su operación en junio de 2020, y el Metro de Quito, en el último trimestre del año, trabajarán con las leyes actuales, pues no habrá marcha atrás en las obras. A pesar de ello, las ataduras provocadas podrían generar una mayor cantidad de tiempo y de gasto en función de los procesos de adquisición y mantenimiento de materiales.



Carolina Ormaza, gerenta del Tranvía de Cuenca, dijo que es necesario contar con una normativa legal nacional para sistemas ferroviarios. “La actual legislación restringe a empresas internacionales para que puedan dar el servicio que a nivel local no existe”.



El objetivo de esta iniciativa, según el edil Abad, también es evitar que estas obras caigan en el abandono y se transformen en "elefantes blancos". Contó que han existido conversaciones con nueve empresas internacionales interesadas en la operación del Metro durante tres años. De igual forma, se buscará que la calidad brindada en el Metro se traslade hacia el transporte público de superficie (buses públicos, municipales y privados).

Abad manifestó que el Tranvía de Cuenca es el primer sistema de tren a superficie en Latinoamérica de 10,2 km con 27 estaciones a un costo de USD 300 millones y llevará 38 000 pasajeros por día. Mientras que el Metro de Quito es subterráneo con 15 estaciones, 22 km de extensión, una inversión de USD 2009 millones y trasladará 400 000 pasajeros diarios. Los dos sistemas operarán en este año. “Por tanto, es necesario que cuenten con una legislación actual para que sean eficientes”.